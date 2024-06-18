حماس تستعد لخطة إسرائيلية لحل كتائبها العسكرية

أفادت مصادر في قطاع غزة اليوم (الثلاثاء) أن حركة حماس تستعد لمواجهة الخطة الإسرائيلية الرامية إلى حل كافة كتائب ذراعها العسكري. ولهذا الغرض، أعد التنظيم خطته الخاصة التي تقوم على إنشاء كتيبتين ستكونان قوة محورية في استعادة قدراته العسكرية والسيطرة على الحكم في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب. وتم الإعلان عن هذه المعلومات لأول مرة في برنامج "في منتصف النهار" مع إستي بيريز بن عامي، على شبكة B.

الكتائب الاحتياطية لحماس

تتضمن الخطة إنشاء كتيبة في دير البلح وأخرى في خان يونس، وقد صدرت لهما تعليمات بعدم المشاركة قدر الإمكان في القتال للحفاظ على قدرتهما على أن تكونا قوة احتياطية للسيطرة الأمنية المستقبلية على قطاع غزة. وخلال المناورة التي جرت في خان يونس، تم نقل الكتيبة الموجودة هناك إلى رفح لتجنب الأذى أثناء القتال. وعاد عناصر الكتيبة إلى شمال المدينة بعد انتهاء المناورة في خان يونس وبدء العملية في رفح، حيث تحركوا تحت غطاء مدني واندمجوا بين السكان.

وثيقة تكشف خطة حماس

أظهرت وثيقة تم تجميعها في فرقة غزة أن جيش الدفاع الإسرائيلي وأجهزة المخابرات كانت على علم بخطة حماس لمهاجمة إسرائيل، والتي تم توزيعها قبل أقل من ثلاثة أسابيع من مجزرة 7 أكتوبر. وتم نشر هذه الوثيقة أمس في نشرة الأخبار المسائية على قناة الخان 11 بغزة.

تحت عنوان "تدريبات تفصيلية على المداهمات من النهاية إلى النهاية"، تصف الوثيقة سلسلة من التدريبات التي نفذتها وحدات النخبة التابعة لحماس. وتشمل هذه التدريبات مهاجمة البؤر الاستيطانية والكيبوتسات العسكرية، واختطاف جنود ومدنيين، وتعليمات حول كيفية احتجاز المختطفين والاعتناء بهم عندما يكونون في أراضي قطاع غزة.