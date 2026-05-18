شهدت العاصمة العراقية بغداد تصعيداً أمنياً أثار جدلاً واسعاً، بعد تعرض رئيس جامعة الإسراء، الدكتور عبدالرزاق الماجدي، لتهديدات عقب رفضه التدخل لتغيير نتيجة طالب راسب في كلية الهندسة.

وبحسب ما تم تداوله، فإن الطالب نجل قيادي لإحدى الفصائل المسلحة النافذة، ما أدى إلى تصاعد التوتر بعد تمسك إدارة الجامعة بقرارها الأكاديمي ورفضها تمرير النجاح خارج الأطر القانونية.

https://x.com/i/web/status/2055551192365724061 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وأفادت تقارير محلية بأن منزل رئيس الجامعة في منطقة شارع فلسطين شرقي بغداد تعرض لمحاصرة من قبل مجموعة مسلحة استخدمت عدداً من المركبات، قبل أن يتم لاحقاً إلقاء قنبلة يدوية قرب المنزل، دون تسجيل إصابات.

ووفقا لمعلومات متداولة بمواقع التواصل فإن الطالب وهو نجل أمين عام كتائب حزب الله، والذي وضعته الولايات المتحدة على لائحة الإرهاب العالمي ، اقتحم برفقة رتل من سيارات الدفع الرباعي منزل رئيس الجامعة، وهدده بسبب درجاته بالامتحانات.

https://x.com/i/web/status/2054594610337325063 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وفي بيان رسمي، دانت جامعة الإسراء ما وصفته بـ“الاعتداء الإجرامي”، مطالبة السلطات العراقية ووزارة الداخلية بالتدخل العاجل لحماية الكوادر التعليمية وضمان استقلال المؤسسات الأكاديمية.

كما تداولت صفحات عراقية معلومات عن صدور مذكرة قبض بحق أحد المتورطين في الحادثة، في حين أشارت شرطة الرصافة إلى عدم تسجيل شكوى رسمية حتى الآن، ما أضاف مزيداً من الغموض حول القضية.

وأثارت الحادثة نقاشاً واسعاً في الأوساط العراقية بشأن الضغوط التي تواجهها المؤسسات التعليمية، والتحديات المرتبطة بحماية استقلال القرار الأكاديمي في ظل النفوذ السياسي والأمني لبعض الجماعات المسلحة.