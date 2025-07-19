استمرار المعارك العنيفة في السويداء السورية رغم إعلان وقف إطلاق النار

قد يعجبك أيضًا -

تتواصل الاشتباكات العنيفة في شوارع مدينة السويداء، وسط انتشار لقوات الأمن الداخلي السوري في ريفها، فيما صرّح مصدر أمني لقناة "العربي" القطرية أن "قوات الأمن العام السوري لن تدخل المدينة إلا بعد أن تسمح الظروف الميدانية بذلك".

وأضاف المصدر أنه "في هذه الأثناء، تنتشر قوات الأمن في معظم مناطق الريف الشمالي الغربي لمحافظة السويداء، وأن الدولة، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لن تتحمل مسؤولية أي انتهاكات تُرتكب خارج نطاق انتشارها".