حركة حماس تنشر فيديو للرهينة ماتان زانجوكر

نشرت حركة حماس ، مساء اليوم السبت، مقطع فيديو دعائي يظهر ماتان زانجوكر، (رهينة يبلغ من العمر 25 عامًا تم اختطافه خلال هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023)، وفي هذا المقطع الذي تبلغ مدته ثلاث دقائق ونصف، والذي لم يتم التأكد من تاريخه بالتحديد، يعلن الشاب ظل محتجزًا لأكثر من 420 يومًا، مما يشير إلى أنه تم تصويره مؤخرًا.

تم اختطاف ماتان زانجيوكر من منزله في كيبوتس نير عوز خلال هجوم حماس. وتم إطلاق سراح رفيقته، إيلانا غريتزوسكي، التي اختطفت أيضًا في ذلك اليوم، في نوفمبر/تشرين الأول 2023 كجزء من اتفاق مع حماس.

وفي الفيديو، يقدم الرهينة نفسه ويناشد الجمهور الإسرائيلي مواصلة الاحتجاجات المؤيدة للصفقة مع حماس. وهذا البث هو جزء من سلسلة من مقاطع الفيديو المماثلة التي نشرتها حركة حماس وهي ممارسة تصفها السلطات الإسرائيلية بأنها حرب نفسية مؤسفة.