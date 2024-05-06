أنباء غير مؤكدة عن نجاة ولي العهد السعودي من محاولة اغتيال فاشلة وتضرر سيارة في قافلة للحرس الملكي

أفادت انباء غير مؤكدة عن وقوع حدث أمني في الرياض وانفجار سيارة في قافلة لحرس الملكي والحديث يدور عن وقوع ضحايا وإصابات جراء الانفجار والذي لم تتضح أسبابه بعد، وتناقلت أنباء غير مؤكدة عن نجاة ولي العهد السعودي من محاولة اغتيال.

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وتحدثت هذه التقارير الليلة والتي تم تناقلها في مواقع التواصل الاجتماعي أن قافلة أمنية كانت تقل ولي العهد السعودي مع العديد من المسؤولين رفيعي المستوى تعرضت لهجوم بوقت سابق الليلة في العاصمة الرياض والتي على ما يبدو كانت محاولة اغتيال لولي العهد، والذي لم يصب بالهجوم الى أن الهجوم أسفر عن ضحايا وإصابات.

وانتشر شريط فيديو يصورة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي يمكن خلاله رؤيته سيارة تحترق بعد انفجارها، ولم يصدر اي تعقيب يؤكد أو ينفي هذه الأنباء من السلطات السعودية

ويشار الى أن صفحة تعليقات الموساد الإسرائيلي علقت على خبر محاولة اغتيال ولي العهد السعودي من خلال منشور قالت فيه إن "ولي العهد نجا من محاولة اغتيال فاشلة". كما نشرت الفيديو من موقع الحدث والذي انتشر بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.