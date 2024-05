أنباء غير مؤكدة عن نجاة ولي العهد السعودي من محاولة اغتيال فاشلة وتضرر سيارة في قافلة للحرس الملكي

أفادت انباء غير مؤكدة عن وقوع حدث أمني في الرياض وانفجار سيارة في قافلة لحرس الملكي والحديث يدور عن وقوع ضحايا وإصابات جراء الانفجار والذي لم تتضح أسبابه بعد، وتناقلت أنباء غير مؤكدة عن نجاة ولي العهد السعودي من محاولة اغتيال.

https://twitter.com/i/web/status/1787600012727218673