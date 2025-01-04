تقرير: إسرائيل تدرس تقليص المساعدات الإنسانية إلى غزة بعد تولي ترمب منصبه

قال مسؤول إسرائيلي، مساء اليوم السبت، إن "إسرائيل تدرس تقليص المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب منصبه في وقت لاحق من يناير/ كانون الثاني الجاري"وتابع "المساعدات الإنسانية لا تصل إلى مستحقيها"، وأضاف أن "تقليص حجم المساعدات من ضمن الخيارات التي تجري دراستها حاليا"، بحسب ما أورته شبكة CNN الأميركية،اليوم السبت.

وفي السياق تدعو منظمات الإغاثة الإنسانية إلى زيادة كميات المساعدات إلى قطاع غزة، وتحذّر منذ أشهر من خطر تعرض المدنيين للمجاعة.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قد قال، الثصلاثاء المنصرم، إن "2205 شاحنات مساعدات فقط دخلت غزة في شهر ديسمبر/كانون الأول، باستثناء المركبات التجارية والوقود".

في المقابل، رفضت إسرائيل هذا الرقم، قائلة إنه "لا يوجد حد لكمية المساعدات التي يمكن أن تدخل غزة، وأن أكثر من 5000 شاحنة دخلت على مدار الشهر"، وفقًا لبيان صادر عن مكتب تنسيق أنشطة الحكومة في الأراضي الفلسطينية، الذي يدير تدفق المساعدات إلى القطاع.

وذكر مسؤولون في الأمم المتحدة أن عدد الشاحنات التي دخلت غزة قبل الحرب كان حوالي 500 شاحنة يوميًا، أو 15000 شاحنة شهريًا.