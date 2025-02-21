هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تسحب فيلما وثائقيا عن طفل من غزة بعد اكتشاف ارتباط والده بحماس

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الجمعة، سحب فيلمها الوثائقي "غزة: كيف تنجو من منطقة حرب" من المراجعة بعد الكشف عن أن والد الصبي الذي يلعب الدور الرئيسي، عبد الله اليازوري، هو مسؤول كبير في حركة حماس ونائب وزير الزراعة السابق في قطاع غزة.

وفي الفيلم الذي تم عرضه بالفعل على القناة البريطانية، وصف عبد الله (13 عاماً) الحياة في قطاع غزة خلال حرب "السيوف الحديدية". وبعد بث البرنامج تبين أن والد الطفل يشغل منصباً رفيعاً في حركة حماس. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية في بيان "لقد أثيرت أسئلة متكررة حول هذا البرنامج، وفي ضوء هذه المخاوف، أجرينا المزيد من الفحوصات مع شركة الإنتاج. لن يكون البرنامج متاحًا طوال مدة المراجعة".

بعد البث الأول للبرنامج، تلقت هيئة الإذاعة البريطانية عدة طلبات لإزالته. وقال الصحافي المستقل ديفيد كولير مؤخرا أن أحد منتجي المسلسل الوثائقي هو ناشط فلسطيني أشاد بهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وكشف أن أجزاء كثيرة من البرنامج الإذاعي كانت مفبركة.

وبحسب قوله، فإن الطفل الذي ظهر في الفيلم الوثائقي البريطاني أجرى مقابلة أيضًا مع القناة الرابعة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023. وخلال تلك المقابلة، قدم نفسه باسم مختلف وحتى قدم أجنبيًا على أنه والده، من أجل إخفاء ارتباطه بالمنظمة الإرهابية.

وقد جاءت الأسئلة حول "نزاهة" البرنامج من عدة مصادر مختلفة. ومن بينهم السفيرة الإسرائيلية في المملكة المتحدة، تسيبي حوتوفيلي، التي أعلنت عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أنها أرسلت رسالة رسمية إلى مدير هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تيم ديفي، طلبت فيها توضيحات بشأن الشخصية الرئيسية في البرنامج.

وأعلنت وزيرة الثقافة البريطانية، أمس الخميس، أنها ستتحدث إلى هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بشأن الفيلم الوثائقي عن غزة. "لقد نظرت إلى الأمر. إنه أمر سأناقشه معهم، وخاصة فيما يتعلق بكيفية اتصالهم بالأشخاص الموجودين في البرنامج.