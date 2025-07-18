استمرار الاشتباكات العنيفة بين البدو والفصائل المحلية في السويداء

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لم تنتهِ الفوضى وأعمال العنف في سوريا بعد، فقد أُفيد اليوم (الجمعة) عن اشتباكات عنيفة بين عشائر بدوية مسلحة وفصائل محلية غرب مدينة السويداء. يأتي ذلك في أعقاب إحراق ممتلكات درزية في قريتي المزرعة والولغة صباح اليوم والليلة الماضية. ولم ترد حتى الآن أي معلومات مؤكدة عن سقوط ضحايا، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن.

تجري الاشتباكات في ظل غياب المدنيين عن القرى عقب موجة التصعيد الأخيرة. وخلال الساعات الماضية، دخلت مجموعات مسلحة من أبناء العشائر البدوية مناطق قرب بلدة ذكير، بينما تمركزت مجموعات أخرى في قرية ولعة غرب السويداء، وفي قرية المزرعة. تزامن ذلك مع اندلاع اشتباكات متقطعة في عدة مناطق ريفية خالية من سكانها.

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في هذه الأثناء، تشهد مدينة السويداء الدرزية هدوءًا حذرًا بعد إعلان وقف إطلاق النار مع النظام، حيث لا تزال تحت سيطرة فصائل مسلحة محلية من الطائفة الدرزية.

مساء أمس، انتشرت مجموعات عشائرية بدوية في قرى الطارة والدور والدويرة والطيرة بريف السويداء، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وجاءت هذه الحركة في إطار إعادة انتشار المجموعات المسلحة في المنطقة عقب انسحاب قوات وزارة الدفاع التابعة للنظام السوري، تحسبًا للتطورات الميدانية والسياسية في جنوب سوريا. في غضون ذلك، أفادت قناة سوريا تي في السورية بوجود 100 ألف نازح من أبناء العشائر البدوية في منطقة السويداء..