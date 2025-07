استمرار الاشتباكات العنيفة بين البدو والفصائل المحلية في السويداء

لم تنتهِ الفوضى وأعمال العنف في سوريا بعد، فقد أُفيد اليوم (الجمعة) عن اشتباكات عنيفة بين عشائر بدوية مسلحة وفصائل محلية غرب مدينة السويداء. يأتي ذلك في أعقاب إحراق ممتلكات درزية في قريتي المزرعة والولغة صباح اليوم والليلة الماضية. ولم ترد حتى الآن أي معلومات مؤكدة عن سقوط ضحايا، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن.

تجري الاشتباكات في ظل غياب المدنيين عن القرى عقب موجة التصعيد الأخيرة. وخلال الساعات الماضية، دخلت مجموعات مسلحة من أبناء العشائر البدوية مناطق قرب بلدة ذكير، بينما تمركزت مجموعات أخرى في قرية ولعة غرب السويداء، وفي قرية المزرعة. تزامن ذلك مع اندلاع اشتباكات متقطعة في عدة مناطق ريفية خالية من سكانها.

https://x.com/i/web/status/1946163324481102253