وزارة المالية اللبنانية: ضبط 2.5 مليون دولار في مطار بيروت كانت في طريقها لحزب الله

ضبطت دائرة المسافرين والسوق الحرة في مديرية الجمارك في مطار بيروت الدولي مع أحد المسافرين القادمين من تركيا مبلغاً مالياً بالعملة الأميركية وقدره مليونان ونصف المليون دولار، بحسب ما أعلنت عنه وزارة المالية اللبنانية، اليوم الجمعة، فيما قالت 3 مصادر إنها "أول مرة يجري فيها ضبط نقود"، حسب رويترز.

وبإشارة من مدعي عام التمييز، سيصار إلى تسليم الموقوف والمضبوطات لدائرة التحقيق في المديرية العامة للأمن العام، وفق صحيفة "النهار".