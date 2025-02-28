وزارة المالية اللبنانية: ضبط 2.5 مليون دولار في مطار بيروت كانت في طريقها لحزب الله

ضبطت دائرة المسافرين والسوق الحرة في مديرية الجمارك في مطار بيروت الدولي مع أحد المسافرين القادمين من تركيا مبلغاً مالياً بالعملة الأميركية وقدره مليونان ونصف المليون دولار

i24NEWS
i24NEWS
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معرض الأسلحة المصادرة من حزب الله في جنوب لبنان
معرض الأسلحة المصادرة من حزب الله في جنوب لبنانIDF Spokesperson

 ضبطت دائرة المسافرين والسوق الحرة في مديرية الجمارك في مطار بيروت الدولي مع أحد المسافرين القادمين من تركيا مبلغاً مالياً بالعملة الأميركية وقدره مليونان ونصف المليون دولار، بحسب ما أعلنت عنه وزارة المالية اللبنانية، اليوم الجمعة، فيما قالت 3 مصادر إنها "أول مرة يجري فيها ضبط نقود"، حسب رويترز.

وبإشارة من مدعي عام التمييز، سيصار إلى تسليم الموقوف والمضبوطات لدائرة التحقيق في المديرية العامة للأمن العام، وفق صحيفة "النهار".

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