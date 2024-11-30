حركة حماس تنشر شريط فيديو للرهينة عيدان ألكسندر

نشرت حركة حماس، بعد ظهر اليوم السبت، شريط فيديو يظهر الرهينة عيدان ألكسندر المحتجز في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام المنصرم"، ويأتي هذا النشر في إطار استراتيجية حماس الرامية إلى ممارسة الضغط النفسي على المجتمع الإسرائيلي.

جدير بالذكر أن الشاب، الذي هاجر إلى إسرائيل "كجندي وحيد" (مهاجر شاب ليس له عائلة في البلاد)، اختار الخدمة في الجيش الإسرائيلي. وهاجر بمفرده إلى إسرائيل قبل أن يتم اختطافه خلال هجمات 7 أكتوبر.