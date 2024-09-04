في أول زيارة للسيسي منذ 12 عاما لأنقرة:نعمل على تأسيس مرحلة جديدة بالعلاقات مع تركيا

في أول زيارة للسيسي لتركيا منذ 12 عاما: عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤتمرا صحافيا مشتركا، حيث أكد الرئيس المصري على أن بلاده تعمل على تأسيس مرحلة جديدة بالعلاقات مع تركيا و"إحداث نقلة نوعية فيها".

Mustafa KAMACI / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

وقال إنه ناقش مع أردوغان التصدي للأزمات بالمنطقة وعلى رأسها الحرب بغزة، مشددا: "نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة والتصعيد في الضفة الغربية".

وأشار السيسي الى أنه كان هناك توافق مع تركيا "على ضرورة إعادة الأمن في ليبيا"، مشددا على ترحيب بلاد "بمساعي التقارب بين تركيا وسوريا"، كما قال إن بحث مع إردوغان الأوضاع في افريقيا وخصوصا في الصومال،

وتحدث السيسي عن تحسن "العلاقات التجارية بين البلدين والتي تشهد تحسنا خلال الأعوام الأخيرة"، مشيرا الى توقيع عدد من الاتفاقات خلال الزيارة.

في صرح أردوغان خلال المؤتمر الصحافي وقال إن :"الموضوع الرئيسي للاجتماع هو فلسطين، خاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، نحن نرفض اتهامات نتنياهو لمصر، ويجب محاكمة كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون الجرائم ف غزة".

وكشف أن تركيا تتعاون مع مصر بكافة المجالات مشددا على "مواصلة تعزيز العلاقات والمشاورات مع مصر". مضيفا أن تركيا تساهم مع مصر بتعزيز الأمن والسلام في المنطقة.

وكشف أن بلاده ترغب في تعزيز العلاقات مع مصر في قطاعي الغاز والطاقة النووية، مشدد على أن بلاده من أكبر 5 شركاء تجاريين لمصر.