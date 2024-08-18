مقتل شخص بانفجار شاحنة وسط مدينة تل أبيب، يجري التحقق أن الحديث يدور عن هجوم فاشل

قتل رجل (50 عاما) في انفجار شاحنة بشارع وسط مدينة وسط مدينة تل أبيب. المسعفون الذين وصلوا الى الموقع وجدوا رجلا فاقدا للوعي وأقروا وفاته في المكان، كما أصيب شخص بصورة متوسطة (33 عاما). قائد منطقة تل أبيب في منطقة الحدث :"القتيل حمل العبوة الناسفة على جسده، وازدياد الشكوك بأن الحدث عملية".

وقال المتحدث باسم الشرطة: "قبل وقت قصير، ورد بلاغ عن انفجار في سيارة في شارع لود في تل أبيب. ونتيجة للانفجار، أصيب رجل بجروح خطيرة وأعلنت وفاته في مكان الحادث. قوات الشرطة متواجدون في مكان الحادث ويجري التحقيق في ملابساته".

كما أفادت التقارير أن الشاباك منخرط في التحقيق في الانفجار، وأنه يتم فحص جميع اتجاهات التحقيق، وما إذا كانت محاولة هجوم فاشلة.

وعلم لاحقا أن الانفجار ناجم عن انفجار عبوة ناسفة. وأدى الانفجار إلى مقتل شخص لم تعرف هويته بعد، وإصابة شخص آخر بجروح متوسطة، وتم نقله إلى مستشفى على وجه السرعة. قوات الشرطة في منطقة أيالون ومنطقة تل أبيب وصل إلى مكان الحادث. ويقوم حاليا قائد منطقة تل أبيب، المشرف بيرتس عمار، إلى جانب قائد منطقة أيالون، حاييم بوباليل، بتقييم الوضع في مكان الحادث. ويجري فحص جميع اتجاهات التحقيق.