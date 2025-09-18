جريمة ثلاثية مروعة في النقب: مقتل ثلاثة أشقاء رمياً بالرصاص بالقرب من شقيب السلام

قد يعجبك أيضًا -

صقر، همام وسليمان قاضي، ثلاثة إخوة في العشرينات من عمرهم، قُتلوا بإطلاق نار الليلة (بين الأربعاء والخميس) في قرية بدوية قرب شقيب السلام في النقب. طواقم طبية وصلت إلى المكان اضطرت لإعلان وفاة اثنين منهم في الموقع، وتم إعلان وفاة الشقيق الثالث في المستشفى. وأفادت الشرطة أن خلفية الحادث نزاع بين جهات إجرامية.

قالت مسعفة نجمة داود الحمراء ليان كرتشوف ومسعفا نجمة داود الحمراء هداس نيفوني وياسر أبو رغيلة: "كان هناك فوضى كبيرة في المكان، وكان ثلاثة مصابين ملقين على الأرض وهم فاقدو الوعي، اثنان منهم بدون علامات حياة وللأسف الشديد لم يتبقَّ لنا إلا أن نعلن وفاتهما".

في الأمس قُتلت وفاء أبو غانم (26 عامًا) بإطلاق نار في الرملة قرب روضة أطفال في المدينة. أُصيب طفلين كانوا برفقتها، شقيقتها البالغة من العمر 14 عامًا وطفلها البالغ العمر 4 سنوات، بجروح متوسطة نتيجة إطلاق النار. الثلاثة أُطلق عليهم النار من سيارة عابرة. وقع الحادث حوالي الساعة الثامنة صباحًا، وهي ساعة يُحضر فيها العديد من الأهالي أطفالهم إلى الروضة. تم اعتقال ثلاثة من أقاربها للاشتباه بتورطهم في الجريمة، من بينهم زوجها وحماتها.

في بداية الأسبوع نشرنا لأول مرة أن الوزير بن غفير أوعز للشرطة بمقاطعة اجتماع في مكتب رئيس الحكومة، الذي يتعلق بالبرنامج الحكومي لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي. برنامج الخمس سنوات الحالي سينتهي قريبًا، وتمت دعوة الوزارات ذات الصلة لاجتماع انطلاق للبرنامج الخماسي القادم - لكن ممثلي وزارة الأمن القومي والشرطة ومصلحة السجون لم يشاركوا فيه. علمت i24NEWS أن هذا هو قرار بن غفير.