الجريمة في المجتمع العربي: أحد قتلى جريمة شفاعمرو عضو بارز في منظمة الحريري الإجرامية

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نور الحريري من أم الفحم، وهو عضو بارز في منظمة الحريري الإجرامية، كان أحد الرجلين اللذين قُتلا بالرصاص ليلة أمس (الجمعة) في مدينة شفاعمرو. كما قُتل معه رامي عثمان من بلدة كابول.

وقع القتل في موقع بناء كان الحريري يخطط لبناء منزل جديد فيه. ووفقًا لمصادر مطلعة على التفاصيل، أُطلق النار على الحريري أثناء وقوفه في فناء المنزل. وقُتل معه مهندس معماري، صمم المبنى ووصل إلى موقع الحادث بالصدفة، على عكس ما شاع سابقًا بأنه سائق الحريري. أُطلق النار على المهندس المعماري في سيارته، بعد أن سدت سيارته طريق هروب القتلة.

عُثر في مكان الحادث على هاتف محمول يُعتقد أنه يعود لأحد الضحايا، بالإضافة إلى سلاح آخر في سيارة القتلة - سيارة تويوتا بيضاء مسروقة على ما يبدو. تواصل الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة وتحاول تعقب مطلقي النار.

وقالت منظمة مبادرات إبراهيم غير الحكومية: "قُتل ثمانية أشخاص في شفاعمرو منذ بداية العام. إن استمرار تجاهل الدولة والشرطة للجريمة في المجتمع العربي لا يؤدي إلا إلى نتيجة واحدة - المزيد والمزيد من القتلى".