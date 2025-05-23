الخزانة الأميركية: إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، تخفيفًا واسع النطاق للعقوبات المفروضة على سوريا، قائلةً إن هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع الاستثمار في الدولة الشرق أوسطية التي مزقتها الحرب.

وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) الترخيص العام رقم 25 لسوريا لتوفير "تخفيف فوري للعقوبات"، وفقًا لبيان صحفي رسمي.

وصرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: "كما وعد الرئيس ترامب، تُنفذ وزارتا الخزانة والخارجية تفويضات لتشجيع استثمارات جديدة في سوريا. يجب على سوريا أيضًا أن تواصل العمل لتصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تضع إجراءات اليوم البلاد على مسار مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر".

وفي السياق أعلنت دمشق أنها بصدد تطبيق إجراءات مختلفة لجذب الاستثمار الأجنبي، وفقًا لوزير المالية محمد ياسر برنية. قال :"شهدنا إقبالاً كبيراً على الاستثمار في سوريا. هناك فرصٌ واعدة في جميع القطاعات، من الطاقة والزراعة والبنية التحتية والإسكان والسياحة والرعاية الصحية والتعليم، أي في جميع القطاعات تقريباً. سوريا غنية بالفرص الآن. وبالطبع، ساهم رفع العقوبات في خلق نوع من التفاؤل، وهو شرط أساسي لجذب الاستثمار. ما نسعى إليه الآن هو ترجمة هذا التفاؤل إلى واقع ملموس من خلال تهيئة البنية التحتية المناسبة، واللوائح التنظيمية المناسبة، والنظام البيئي الملائم الذي يرحب بالمستثمرين". وأضاف: "نرحب بجميع المستثمرين من جميع أنحاء العالم، ونحرص على توفير الحماية اللازمة لهم، وتوفير المتطلبات اللازمة لدعم استثماراتهم. لذا، فإن سوريا تنفتح. سوريا ترحب بجميع المستثمرين من جميع أنحاء العالم، ونشجع الجميع على استكشاف فرص القدوم إلى سوريا. كما نرحب بالمستثمرين الآسيويين".