تقرير: خارطة طريق عربية لإقامة الدولة الفلسطينية في فجر اليوم التالي للحرب غزة

كشف مصدر فلسطيني مسؤول لـ"سكاي نيوز عربية"، الأربعاء عن أن العمل جار على جهود تبذلها اللجنة السداسية العربية (السعودية، مصر، الأردن، الإمارات، قطر، السلطة الفلسطينية) مع إلحاحات كيفية التعامل مع اليوم التالي للحرب في غزة تجلت بصياغة وثيقة تتضمن خريطة طريق من 4 مراحل وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية.

وتطرح خارطة الطريق اقتراحا يسمح للفلسطينيين بتجاوز اتفاق أوسلو الذي بات مرفوضا من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، تمهيدا للوصول إلى المرحلة النهائية عبر أربعة مراحل.

تشمل المرحلة الأولى، بحسب التقرير في سكاي نيوز تسليم السلطة الفلسطينية الحكم في غزة من جديد ومنح الحكومة الفلسطينية إمكانية العمل وفرض القانون والنظام وإعادة إعمار القطاع.

IDF

تتضمن المرحلة الثانية وضع خطة لإصلاح أجهزة السلطة الفلسطينية ودمج مناطق "أ" الخاضعة لسيطرة السلطة مع مناطق "ب" التي تخضع إداريا للسلطة وأمنيا لإسرائيل. وتشمل المرحلة الثالثة إطلاق مفاوضات حول قضايا الوضع النهائي مثل القدس والحدود واللاجئين والمياه.

أما المرحلة الرابعة فتختتم المسار عبر الإعلان عن استقلال فلسطين ومن ثم التطبيع بين إسرائيل والدول العربية.

Evelyn Hockstein/Pool Photo via AP

ويبقى نجاح الورقة رهنا بالموقف الأميركي المتسلح بالرفض القاطع لأي اعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية. وأفيد بأن السعودية طلبت من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الرياض تقديم ضمانات حقيقية لإقامة الدولة الفلسطينية، غير أنه لم يعط إجابة على الورقة العربية.