قوات السلطة الفلسطينية تعتقل 50 إسرائيليا عند قبر يوسف في نابلس

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اعتقلت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية مجموعةً تضم نحو 50 إسرائيليًا كانوا قد وصلوا للصلاة في قبر يوسف بمدينة نابلس مساء أمس (الجمعة)، ثم سلمتهم لقوات الجيش الإسرائيلي. يُذكر أن الدخول تم دون تنسيق مسبق، معرّضًا حياتهم للخطر، ورغم تحذيرات مسؤولي الأمن.

كما تلقت شرطة إسرائيل ادعاءاتٍ بقيام إسرائيليين برشق منازل في المدينة بالحجارة، دون وقوع إصابات. وأكدت الشرطة أنها ستحقق في هذه الادعاءات وستتعامل معها وفقًا لذلك.

يقع قبر يوسف، المنسوب إلى ابن النبي يعقوب، في بلاطة البلد، على المشارف الجنوبية الشرقية لمدينة نابلس، بالقرب من نابلس القديمة. بعد حرب 1967، أصبح الموقع تحت السيطرة الإسرائيلية. ووفقًا لاتفاقيات أوسلو، يُعتبر مجمع القبور جيبًا أمنيًا إسرائيليًا ضمن منطقة خاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة.

على الرغم من أن الزيارات للمكان تُجرى من حين لآخر بشكل منظم مع حماية من الجيش الإسرائيلي، إلا أن مجموعات كثيرة تصل إلى المكان بشكل غير منسق، مما يعرض نفسها للخطر في مواجهات مع السكان الفلسطينيين، وأيضاً يُعرض جنود الجيش الإسرائيلي للخطر عندما يدخلون لإنقاذهم.