تقرير: الولايات المتحدة أطلعت تركيا قبل شن الهجوم الإسرائيلي على إيران

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أبلغت الولايات المتحدة تركيا بالهجوم الإسرائيلي على إيران - قبل ساعات من بدئه. جاء وفق لما أورده اليوم (الاثنين) موقع "ميدل إيست آي" البريطاني نقلا عن مصدرين مطلعين.

ووفقًا للتقرير، كان الهدف من التحذير المسبق منع وقوع حوادث جوية بين الطائرات الإسرائيلية والتركية في أجواء سوريا، كما حدث في مايو/أيار من هذا العام. وكانت تركيا وإسرائيل أجريتا محادثات بوساطة أذربيجان لتهدئة التوترات بين البلدين.

وذكر التقرير أنه يعتقد بأن الطائرات الإسرائيلية استخدمت المجالين الجويين السوري والعراقي لاستهداف مواقع في أنحاء ايران واعتراض التهديدات القادمة بالمجال السوري، ويوم الجمعة، قدمت وزارة الخارجية العراقية شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن استخدام الطائرات الإسرائيلية المجال الجوي للبلاد لضرب إيران.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء يوم الجمعة أن وزارة الخارجية الأمريكية أرسلت مذكرة دبلوماسية إلى عدد من الحلفاء الإقليميين في الشرق الأوسط، بما في ذلك قطر، لإبلاغهم بالضربات الإسرائيلية الوشيكة على إيران