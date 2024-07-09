رغم انتشار الحوثيين في شمال أفريقيا – إلا أن الكابنيت الإسرائيلي لم يناقش الموضوع منذ عدة أشهر

بعد نشر موقع i24NEWS منذ أسبوع - أن جماعة الحوثي اليمنية بدأت التوجه للتوسع في شمال أفريقيا، بهدف مهاجمة إسرائيل عبر البحر الأبيض المتوسط - نشر اليوم (الثلاثاء) في "النشرة الرئيسية" بالقناة العبرية أنه بعد تقييم للوضع لمسؤولين إسرائيليين زعموا أن : "الوضع مقلق". ولم يناقش الكابنيت هذه القضية منذ نوفمبر/تشرين الثاني.

وهكذا، قال مسؤول سياسي لـi24NEWS إن "هناك لامبالاة كاملة من الجانب الإسرائيلي وتردد في التعامل مع هذا الأمر، وقد نجد أنفسنا في ورطة

وتشير تقديرات إسرائيل إلى أنه إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع حماس في غزة، فإن إطلاق حزب الله النار على الجبهة الشمالية سوف يتوقف أيضاً، ونتيجة لذلك فإن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر سوف تتوقف أيضاً. ومع ذلك، يخشى المسؤولون الأمنيون من أن التقاعس من جانب إسرائيل سيسمح للمنظمة بمواصلة اكتساب القدرات وبناء القوة والتوسع في مصر والدول الأفريقية والأردن.

ولم يختف التهديد الحوثي عن أعين دول العالم أيضًا. ومؤخراً، التقى وفد من الحوثيين بممثلين من إيطاليا وحتى النرويج. تشعر إيطاليا بالقلق إزاء السيناريو الذي نشرته قناة i24NEWS الأسبوع الماضي، حيث سيتمركز الحوثيون في شمال إفريقيا ويهددون السفن في البحر الأبيض المتوسط.

وفي إسرائيل، لم يناقش الكابينت قضية الحوثيين منذ تشرين الثاني/نوفمبر - وفي الواقع، تم قبول توسعهم نحو شمال إفريقيا باعتباره "حقيقة". وفي حال إسرائيل رغبت– يمكنها أن تلحق الضرر بميناء مدينة الحديدة، وهو مصدر دخل مهم للتنظيم، أو تلحق الضرر بإنتاج المخدرات في اليمن من خلال تدمير حقول زراعته في البلاد.

أما بالنسبة للتهديد من الأردن، فهناك سيناريو غير معقول، حيث تقوم مجموعة صغيرة من الناشطين المتمركزين في الأراضي الأردنية بإطلاق الصواريخ على مطار رامون من الجانب الإسرائيلي.