أعلن أنه سيعود للاتفاق النووي: إيران تختار رئيسًا جديدًا

فاز مرشح المعسكر الإصلاحي مسعود بيزيشكيان، اليوم (السبت)، في الانتخابات التي جرت في إيران، بنسبة 53.6% من الأصوات. وارتفعت نسب التصويت في البلاد وبلغت 49.68%.

وهزم بيزيشكيان المرشح المحافظ سعيد جليلي. وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية أن بيزيشكيان حصل على أغلبية الأصوات - وأصبح الرئيس المقبل لإيران. أُجريت الجولة الانتخابية الإضافية بعد أن فاز بيزيشكيانفي الجولة الأولى بعدد أكبر من الأصوات - لكن لم يفز أحد بأكثر من 50٪ كما هو مطلوب.

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وفي الانتخابات الإيرانية، لا يُسمح إلا للمرشحين الذين وافق عليهم المرشد الأعلى علي خامنئي بالترشح - وبيزيشكيان هو الإصلاحي الوحيد الذي سُمح له بالمشاركة في الانتخابات. وذكر، من بين أمور أخرى، أنه سيعمل على العودة إلى الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة.

بيزيشكيان، الرئيس الإيراني المنتخب، كتب على حسابه X (تويتر سابقًا) صباح اليوم: "عزيزي الشعب الإيراني، لقد انتهت الانتخابات وهذه مجرد بداية لشراكتنا. الطريق الصعب الذي أمامنا لن يكون سلسًا - إلا إذا كنا سوية وبتعاطفكم وثقتكم أمد يدي إليكم وأقسم بشرفي أني لن أترككم وحدكم في هذا الطريق".