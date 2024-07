أعلن أنه سيعود للاتفاق النووي: إيران تختار رئيسًا جديدًا

فاز مرشح المعسكر الإصلاحي مسعود بيزيشكيان، اليوم (السبت)، في الانتخابات التي جرت في إيران، بنسبة 53.6% من الأصوات. وارتفعت نسب التصويت في البلاد وبلغت 49.68%.

وهزم بيزيشكيان المرشح المحافظ سعيد جليلي. وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية أن بيزيشكيان حصل على أغلبية الأصوات - وأصبح الرئيس المقبل لإيران. أُجريت الجولة الانتخابية الإضافية بعد أن فاز بيزيشكيانفي الجولة الأولى بعدد أكبر من الأصوات - لكن لم يفز أحد بأكثر من 50٪ كما هو مطلوب.

