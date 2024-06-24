وزارة العمل التايلاندية ستستأنف ارسال عمال الزراعة إلى إسرائيل للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر المنصرم

ذكرت وزارة العمل التايلاندية في بيان، أنها ستستأنف إرسال العمال الزراعيين إلى إسرائيل هذا الأسبوع، بهدف أن يعمل أكثر من 10000 من مواطنيها في البلاد بحلول نهاية العام الجاري، وتابعت "طلبت الحكومة التعاون من الحكومة الإسرائيلية في التأكيد لأصحاب العمل على ضرورة ضمان سلامة العمال التايلانديين". ومن المقرر أن تغادر المجموعة الأولى المكونة من حوالي مائة عامل العاصمة بانكوك، غدا الثلاثاء، تليها مجموعة أخرى في أوائل يوليو/تموز الوشيك.

وسعى العديد من التايلانديين، خاصة في المناطق الريفية في شمال شرق البلاد، إلى البحث عن وظائف في إسرائيل، بعد أن جذبتهم الرواتب الأعلى وفرصة الهروب من الديون المتصاعدة، وهي مشكلة يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد، ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

وبحسب الحكومة التايلاندية "كان حوالي 30 ألف عامل تايلاندي يعملون في القطاع الزراعي ويشكلون واحدة من أكبر مجموعات العمال المهاجرين في إسرائيل. وقُتل 39 تايلاندياً واحتُجز 32 كرهائن، في 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم" . ويعتقد أن ستة منهم ما زالوا في الأسر"