السفير الاسرائيلي لدى البرازيل يدعو جنود الاحتياط إلى توخي الحذر

قال سفير إسرائيل لدى البرازيل، دانييل زوهر زونشين، إنه على حد علمه، لا توجد حالة أخرى لجندي في البرازيل، مطلوب للتحقيق، لكنه يوصي بالحذر.

ويأتي ذلك، بعد قضية جندي الاحتياط الإسرائيلي، الذي زار البرازيل، ومن ثم وغادرها، بعد استجوابه بشبهة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وقال الدبلوماسي الإسرائيلي:" نحن لا نعرف حاليا حالات أخرى كهذه. على الرغم من أنه من الممكن أن يتم تقديم طلبات مماثلة، أو شكاوى مماثلة، ضد الأشخاص الذين قاموا بتحميل صور أو مقاطع من خدمتهم في غزة". ومضى يقول:" هناك حالات، يقومون فيه أيضًا، بنشر صور لهم في غزة من البرازيل، لذلك، قد يؤدي هذا إلى موقف، يقوم فيه شخص ما، ما بتقديم شكوى ضدهم".