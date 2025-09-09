رصاصات تغتال الطفولة.. التعليم في السويداء على حافة الإنهيار

قد يعجبك أيضًا -

تالا الشوفي، ابنةُ السويداء، الأولى على مستوى المحافظةِ في المرحلةِ الإعداديةِ… عزفتْ لحنَ الأملِ وغنّتْ لمستقبلٍ لمْ تعلمْ أنْ أياديَ الغدرِ ستغتاُلهُ برصاصِ التطرّفِ. تالا، التي كانتْ أولى شهداءِ السويداء، تُشبهُ آلافَ الطلابِ الذينَ أُرغموا على تركِ مدارسِهم، بعدما دُمّرتْ وهُجّروا من قراهمْ قسرًا، في عمليةِ قتلٍ لأحلامِ الطفولةِ التي كانتْ ترسمُ مستقبلَ سوريا بأكملِها.

مئةٌ وثلاثٌ وخمسونَ مدرسةً للتعليمِ الأساسيِّ وأربعَ عشرةَ مدرسةً للتعليمِ الثانويِّ دُمّرتْ في القرى التي لا تزالُ تحتَ سيطرةِ العشائرِ البدويةِ، فيما تحوّلتْ باقي مدارسِ المحافظةِ إلى مراكزِ إيواءٍ للمهجّرينَ قسرًا، والذينَ يُقدَّرُ عددُهم بنحوِ مئتي ألفِ نسمةٍ. واقعٌ ألقى بظلالِه الثقيلةِ على المسيرةِ التعليميةِ، وأصابَها بالشللِ شبهِ التامِّ.

معلّمو السويداءِ يُواجهونَ بدورِهم أزمةً جديدةً، إذْ لمْ يتقاضَوْا رواتبَهم منذُ أشهرٍ، بعدَ أنْ رفضتْ حكومةُ دمشقَ إرسالَها لهم، ما خلقَ ضغطًا إضافيًا عليهم، فوقَ حصارٍ مستمرٍّ منذَ ما يُقاربُ الشهرين.

بينَ شهداءِ الطفولةِ، والمدارسِ المهدّمةِ، والمعلّمينَ المحاصرينَ… تبدو العمليةُ التعليميةُ في السويداءِ على شفا الانهيارِ. لكنْ رغمَ ذلكَ، يبقى الأملُ بأنْ تعودَ ضحكاتُ الأطفالِ إلى الصفوفِ، وأنْ يتحوّلَ الحلمُ إلى مستقبلٍ لا تقتلُهُ الرصاصات