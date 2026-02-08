بعد تصاعد التوترات: حلف دفاعي سعودي–تركي يغير موازين القوى في الشرق الأوسط

بعد الحرب الأخيرة في غزة، تتجه الأنظار إلى العلاقات بين السعودية وتركيا، التي تظهر تنسيقاً متزايداً في السياسات الإقليمية. مصادر عربية ودولية أكدت أن الدولتين تتبنيان مواقف متقاربة في عدة ملفات، بينما شهدت العلاقات بين السعودية والإمارات توتراً، خصوصاً مع تصريحات وسائل إعلام سعودية انتقدت أبوظبي بسبب علاقاتها مع إسرائيل، جاء هذا وفقا لتقرير في موقع "النشرة".

في الوقت ذاته، تتشكل تحالفات جديدة في المنطقة مع تراجع النفوذ الإيراني، أبرزها التعاون الدفاعي بين السعودية وتركيا، بمشاركة باكستان التي وقعت اتفاقية دفاع مشترك مع الرياض. بالمقابل، الإمارات تقوي تحالفاتها مع إسرائيل والهند. الفروقات في السياسات تشمل ملفات اليمن وسوريا والسودان والصومال، إضافة إلى الجوانب الاقتصادية، خاصة المتعلقة بممرات الطاقة المنافسة للطريق البري الصيني.

المصادر تشير إلى أن المخاوف من النفوذ الإسرائيلي دفعت إلى توحيد المواقف السعودية–التركية، في ظل حرصهما على الحد من أي تدخلات عسكرية أمريكية محتملة ضد إيران. نجاح هذا التحالف مرتبط بقدرة الرياض وأنقرة على التنسيق مع واشنطن وإقناع طهران بالمفاوضات الدبلوماسية لتجنب التصعيد العسكري في المنطقة.