هل تضررت أصفهان ونطنز بشدة؟ صحيفة نيويورك تايمز تزعم عكس ذلك

قد يعجبك أيضًا -

في حين لم يتم تدمير الموقعين النوويين الإيرانيين، نطنز وأصفهان، بشكل كامل، فإن "المرافق في الموقعين التي كانت أساسية لإنتاج الأسلحة النووية تم تدميرها وقد يستغرق الأمر سنوات لإعادة تأهيلها"، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز هذا الصباح (الجمعة) وفقا لتقييم جديد أجراه مسؤولون في الاستخبارات الأميركية.

كما لحقت أضرار بالغة بمنشأة تخصيب اليورانيوم الإيرانية تحت الأرض في فوردو، ويبدو أنها دمرت بالكامل، بعد الهجوم الأميركي بـ 12 قنبلة خارقة للتحصينات الشهر الماضي.

صرّح مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى الأسبوع الماضي بأنّ الغارات الجوية لم تُدمّر على الأرجح مخزون الوقود النووي الذي يُشبه القنبلة، والذي يُمكن استخدامه لصنع أكثر من اثني عشر سلاحًا نوويًا. لكنّ المسؤولين الأمريكيين يُصرّون على أنّه بدون منشآت تصنيع الأسلحة، لن يكون للوقود فائدة تُذكر حتى لو تمكّن الإيرانيون من استخراجه من تحت الأنقاض.

التقدير الجديد يساعد في تكوين صورة أوضح لما حققته الهجمات المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة على إيران. القصف ألحق أضرارًا جسيمة بفوردو - الذي يعتبره الإيرانيون الموقع الأكثر حماية وتقدمًا لتخصيب اليورانيوم لديهم - ويبدو أنه شل قدرة إيران على إنتاج الوقود النووي في السنوات القادمة.

نُشير إلى أن تقرير "نيويورك تايمز" يأتي في أعقاب تقرير شبكة NBC News من يوم أمس، والذي زُعم فيه أنه بينما تم تدمير موقع فوردو النووي، فإن المواقع في نطنز وأصفهان لم تتضرر بنفس القدر، وأنه سيستغرق فقط عدة أشهر لإعادة تأهيلها إذا رغبت إيران في ذلك. أما في "تايمز"، كما ذُكر، فالرأي مختلف.