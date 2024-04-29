وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي تطورات الأوضاع بغزة ورفح

وأضافت الخارجية السعودية أن بن فرحان بحث مع بلينكن أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، مؤكدة أن اللقاء ناقش جهود إدخال المساعدات الملحة لغزة.

i24NEWS
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وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين ( يلتقي بوزراء خارجية دول الخليج في الرياض، المملكة العربية السعودية.
وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين ( يلتقي بوزراء خارجية دول الخليج في الرياض، المملكة العربية السعودية.Ahmed Yosri/Pool via AP

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بحث مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومدينة رفح.

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وأضافت الخارجية السعودية أن بن فرحان بحث مع بلينكن أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، مؤكدة أن اللقاء ناقش جهود إدخال المساعدات الملحة لغزة.

ووصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى السعودية المحطة الأولى من جولة بالشرق الأوسط تهدف إلى تعزيز فرص التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة حماس، ودخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ويلتقي بلينكن في الرياض نظراء له من دول الخليج وأوروبا للبحث في خطط إعمار قطاع غزة بعد الحرب، على ما أفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية. 

كما سيعقد اجتماعا أشمل مع نظرائه من 5 دول عربية هي قطر ومصر والسعودية والإمارات والأردن لإجراء المزيد من النقاش حول شكل الحكم في قطاع غزة بعد الحرب. وينتقل بلينكن بعدها إلى الأردن وإسرائيل.

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