الجيش الإسرائيلي: العثور على جثة إلياكيم ليبمان، كان يُعتقد أنه اختطف، قُتل في 7 أكتوبر

أبلغ الجيش الإسرائيلي والمعهد الوطني للطب الشرعي ووزارة الصحة، اليوم الجمعة، عائلة المرحوم إلياكيم ليبمان، الذي كان يُعرف حتى اليوم بأنه ضمن الرهائن الذين تحتجزهم حماس، أنه قُتل في الهجوم الذي قادته حماس يوم 7 أكتوبر وتم العثور على جثته في الأراضي الإسرائيلية داخل قبر امرأة ليرتفع عدد الذين قنلوا في الهجوم إلى 132

كان ليبمان يعمل كحارس أمن في حفل سوبر نوفا في 7 أكتوبر عندما شن مسلحو حماس هجوما على الحفل. وبحسب عائلته، بقي ليبمان هناك لساعات يعالج جرحى آخرين حتى قُتل. وكان يُعتقد في البداية أنه قد تم احتجازه كرهينة، حيث لم يتم العثور على جثته. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد تم دفن رفاته عن طريق الخطأ إلى جانب ضحية أخرى لمهرجان نوفا. وبذلك ارتفع عدد الرهائن الذين تم احتجازهم في 7 أكتوبر إلى 253

ويستند هذا القرار إلى النتائج التي تم التوصل إليها بعد عملية تحقيق معقدة وفك التشفير شارك فيها الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية والمعهد الوطني للطب الشرعي التابع لوزارة الصحة.

وسيواصل الجيش الإسرائيلي، التعاون مع جميع الهيئات ذات الصلة، مرافقة عائلات المختطفين حسب الحاجة.