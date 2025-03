"سوريا الصغرى"||آخر التطورات عن توترات جرمانا والأسباب التي أدت لوقوعها

عادَ الهدوءُ إلى مدينةِ جرمانا، أو سوريا الصغرى كما يسميها السوريونَ، في ريفِ دمشقَ بعدَ يومينِ من التوترِ والاشتباكاتِ...

بدأتْ بخلافٍ فرديٍّ بين أبناءِ جَرمانا وشبابٍ من بلدةِ المليحةِ المجاورةِ، ليتطورَ إلى مواجهاتٍ معَ الأمنِ العامِّ السوريِّ الذي حاصرَ المدينةَ ولم يستطعْ الدخولَ إليها، خاصةً بعدَ وصولِ مقاتلينَ من فصائلِ السويداءَ في الجنوبِ السوريِّ، ومفاوضاتٍ بين وجهاءِ المدينةِ والحكومةِ وتعهدٍ باحتواءِ الموقفِ.

التصريحاتُ الإسرائيليةُ زادتْ حدَّةَ التوترِ بعدَ تصريحِ رئيسِ الوزراءِ الإسرائيليِّ بنيامينَ نتنياهو ووزيرِ الأمنِ يسرائيل كاتس ووزيرِ الخارجيةِ جدعون ساعر بالدفاعِ عن أبناءِ الطائفةِ الدرزيةِ في جرمانا.

من جانبه صرح الوزير ساعر "لإسرائيلَ علاقاتٌ قويةٌ معَ الدروزِ. لدينا أيضًا أقليةٌ درزيةٌ هنا في إسرائيلَ. من المهمِّ أن يحترمَ الحكامُ الجددُ في دمشقَ حقوقَ الأقلياتِ، بما في ذلكَ الدروز."

وفي وقتٍ لاحقٍ، أصدرَ مشايخُ جرمانا بيانًا أكدوا فيهِ "رفْعَ الغطاءِ عن جميعِ المسيئينَ والخارجينَ عن القانونِ"، وتعهدوا بتسليمِ كلِّ من "تثبتُ مسؤوليتُهُ" إلى "الجهةِ المختصةِ حتى ينالَ جزاءَهُ العادلَ."

