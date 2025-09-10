"تهديدات من ثلاثة دول" : إسرائيل تعزز حدودها مع الأردن بفرقة عسكرية جديدة

قد يعجبك أيضًا -

استكمل الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء إنشاء "تشكيل جلعاد" (الفرقة 96). والتي ستعمل الفرقة على الحدود بين إسرائيل والأردن، من بلدة عين جيف في شمال إسرائيل حتى متسادا جنوباً. وتتمثل التهديدات الرئيسية للفرقة، وفقاً للسيناريو المرجعي: اقتحامات للفلسطينيين من الأردن على إسرائيل، وآلاف المقاتلين التابعين للجماعات المسلحة العراقية، وحتى وصول فرق الحوثيين.

تعتبر الفرقة 96 وفقا لهيئة البث الرسمية أول فرقة جديدة تُنشأ الجيش الإسرائيلي منذ 46 عاماً. وفي إطار تعزيز الحماية في المنطقة الشرقية، بدأت الفرقة بالتموضع على خط المواقع العسكرية القديم المعروف باسم "خط المياه"، وتقوم ببناء نقاط تجميع ومراقبة لإحباط عمليات التهريب في المنطقة، حيث تم إحباط ما يقرب من 120 عملية تسلل وتهريب وهجمات مسلحة في المنطقة خلال عام 2025.

تتألف الفرقة من كتائب ستتولى العمليات الروتينية، وخمسة ألوية احتياطية "دافيد" وهي تابعة للفرقة وستتولى مهام الاستعداد للطوارئ. ومن المتوقع أن ينشئ "تشكيل جلعاد" لواءً إقليميًا إضافيًا في المنطقة الجنوبية، وبحلول يناير\كانون ثاني 2026، ستوسع نطاق المنطقة حتى تشمل وادي عربة.

في حين تقوم المملكة الأردنية على الجانب الأحر من الحدود، وبالتنسيق مع إسرائيل، بدأ الأردنيون في بناء سياج على الجانب الشرقي من نهر الأردن. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع قرار ولي العهد الأردني إعادة الخدمة الإلزامية في الجيش والقوات المسلحة الأردنية لأول مرة منذ 33 عامًا.