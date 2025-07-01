اعتقال زوجين إسرائيليين للاشتباه بالتجسس لصالح ايران

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أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) اليوم (الثلاثاء) عن اعتقال زوجين إسرائيليين في الثلاثينيات من عمرهما من رعنانا للاشتباه بتجسسهما لصالح إيران.

فتح محققو وحدة مكافحة الجريمة تحقيقًا سريًا ضد الزوجين قبل نحو أسبوع بالتعاون مع جهاز الأمن العام - الشاباك. ويوم أمس، وصل محققو وحدة مكافحة الجريمة إلى شقة الزوجين وفتشوها. وعُثر فيها على عدة هواتف وأجهزة كمبيوتر وأجهزة تكنولوجية أخرى، بالإضافة إلى مراسلات يُشتبه في أنها بين الزوجين ومشغلها.

أُلقي القبض على الزوجين وأُحضرا في وقت لاحق من صباح اليوم لجلسة استماع بناءً على طلب تمديد احتجازهما. ويشار الى أنه تم أمس إلقاء القبض على ثلاثة إسرائيليين في قضيتين منفصلتين، للاشتباه في قيامهم بمهام أمنية لصالح عناصر إيرانية.