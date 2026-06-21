بعد تصريحات ترامب.. الرئيس السوري يوضح حقيقة الحديث عن تدخل دمشق في لبنان

قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن دور دمشق في الملف اللبناني أُسيء تفسيرها، نافياً وجود أي حديث عن تحرك عسكري سوري داخل لبنان.

وأوضح الشرع أن ترامب تحدث عن أهمية دور سوريا في المساعدة على إيجاد حلول تساهم في وقف الحرب وتحقيق الاستقرار، مشيراً إلى أن بعض التفسيرات ذهبت باتجاه غير دقيق عبر تصوير الأمر وكأنه حديث عن “تدخل عسكري وشيك”.

وأضاف أن المقصود من التصريحات يتمحور حول الجهود السياسية والأمنية المتعلقة بالوضع في لبنان، وليس حول أي خطط لعمليات عسكرية أو تحركات ميدانية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد النقاشات الإقليمية حول مستقبل الوضع الأمني في لبنان، وتزامناً مع تحركات دبلوماسية متواصلة تتعلق بملفات المنطقة.