بعد تصريحات ترامب.. الرئيس السوري يوضح حقيقة الحديث عن تدخل دمشق في لبنان

أحمد الشرع أكد أن تصريحات ترامب بشأن دور دمشق في لبنان أُخرجت من سياقها، نافياً وجود أي مؤشرات على تحرك عسكري سوري باتجاه الأراضي اللبنانية.

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أحمد الشرع ودونالد ترامب - أرشيف
أحمد الشرع ودونالد ترامب - أرشيفASSOCIATED PRESS

قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن دور دمشق في الملف اللبناني أُسيء تفسيرها، نافياً وجود أي حديث عن تحرك عسكري سوري داخل لبنان.

وأوضح الشرع أن ترامب تحدث عن أهمية دور سوريا في المساعدة على إيجاد حلول تساهم في وقف الحرب وتحقيق الاستقرار، مشيراً إلى أن بعض التفسيرات ذهبت باتجاه غير دقيق عبر تصوير الأمر وكأنه حديث عن “تدخل عسكري وشيك”.

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وأضاف أن المقصود من التصريحات يتمحور حول الجهود السياسية والأمنية المتعلقة بالوضع في لبنان، وليس حول أي خطط لعمليات عسكرية أو تحركات ميدانية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد النقاشات الإقليمية حول مستقبل الوضع الأمني في لبنان، وتزامناً مع تحركات دبلوماسية متواصلة تتعلق بملفات المنطقة.

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