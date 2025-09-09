ترامب يعلن الإفراج عن الإسرائيلية إليزابيت تسوركوف بعد عامين ونصف من اختطافها في العراق

قد يعجبك أيضًا -

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الثلاثاء إطلاق سراح المواطنة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف، التي كانت محتجزة في العراق عام 2023 . وأكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو النبأ لاحقًا، قائلاً: "بفضل العمل الجماعي الذي استمر شهورًا طويلة، وبعد جهود جبارة، تمكنا من تأمين إطلاق سراحها". في حين قال مصدر مطلع لـi24NEWS أنه لم يتم دفع أي مقابل للإفراج عن تسوركوف.

وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "يسعدني أن أعلن إطلاق سراح إليزابيث، وهي طالبة في جامعة برينستون وشقيقتها مواطنة أمريكية. وهي الآن في السفارة الأمريكية في العراق، بعد أن تعرضت للتعذيب في الأسر لأشهر عديدة".وخاطب حماس قائلاً: "سأظل أناضل من أجل العدالة ولن أستسلم أبدًا. يا حماس، أطلقوا سراح المختطفين - الآن!".

من جانبه أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني عن الإفراج عنها في تغريدة وقال :"تتويجًا للجهود الحثيثة التي بذلتها أجهزتنا الأمنية على مدار أشهر، نعلن إطلاق سراح المواطنة الروسية إليزابيث تسوركوف. ونؤكد أننا لن نتهاون في تطبيق القانون والحفاظ على هيبة الدولة، ولن نسمح لأحد بالإساءة إلى سمعة العراق وشعبه"

عقبت إيما تسوركوف، شقيقة إليزابيث، على إطلاق سراحها قائلةً: "عائلتي بأكملها في غاية السعادة. نتطلع بشوق لرؤية إليزابيث ومنحها كل الحب الذي كنا ننتظره لمشاركته معها منذ 903 أيام. نشكر الرئيس ترامب ومبعوثه الخاص، آدم بوهلر".

وأضافت: "لو لم يكن آدم قد جعل عودة أختي مهمته الشخصية، لما كنتُ أعرف أين كنا اليوم. كما نود أن نشكر جوش هاريس وفريقه في السفارة الأمريكية في بغداد على الدعم الذي قدموه لأختنا، وكذلك فريق منظمة غلوبال ريتش غير الحكومية الذي ناضل بلا كلل من أجل عودة أختي سالمة".

إليزابيث تسوركوف باحثة إسرائيلية روسية متخصصة في شؤون الشرق الأوسط، وحاصلة على درجة الدكتوراه من قسم العلوم السياسية بجامعة برينستون. كتبت ونشرت العديد من الدراسات والمقالات حول العراق وسوريا ولبنان وقضايا إقليمية أخرى، وكانت على تواصل مع ناشطين ومنظمات ومجتمعات محلية في هذه البلدان.

في مارس/آذار 2023، اختفت في بغداد، بعد أن اختطفتها، وفقًا للمنشورات، جماعة كتائب حزب الله المدعومة من ايران. وُصف إطلاق سراحها بأنه هدف استخباراتي وأمني مهم لإسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى مشاركة في جهود الوساطة. وفي مايو/أيار الماضي، أُفيد بأنه سيتم إطلاق سراح عناصر حزب الله المحتجزين في إسرائيل مقابل إطلاق سراح تسوركوف.