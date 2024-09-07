بيتساليل سموتريش: "يجب علينا شن حرب سريعة في لبنان" ويعارض أي اتفاق مع حماس

وسط تزايد الضغوط من أجل إطلاق سراح الرهائن لدى غزة، اتخذ وزير المالية الإسرائيلي بيتساليل سموتريش موقفا حازما ضد أي مفاوضات مع حماس، حيث أعرب عن معارضته لاتفاق وقف إطلاق النار، حتى لو سمح لإسرائيل بالحفاظ على وجودها في ممر فيلادلفيا.

وقال سموتريتش إنه "حتى الشروط التي يدعمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من شأنها أن تقوض أهداف الحرب الإسرائيلية المعلنة: تدمير حماس وإعادة جميع الرهائن" ويسلط هذا الموقف الحازم الضوء على الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن إدارة الأزمة.

كما يدعو سموتريش إلى "شن حرب في الشمال لدحر حزب الله والسماح لسكان الشمال بالعودة إلى ديارهم"، رافضاً أي احتمال لتسوية دبلوماسية مرضية في تلك المنطقة. ومع تصاعد الضغوط الشعبية من أجل صفقة الرهائن، فإن المواقف المتباينة داخل الحكومة الإسرائيلية يمكن أن تزيد من تعقيد الجهود الرامية إلى حل الأزمة وتحديد استراتيجية متماسكة لمستقبل غزة وأمن إسرائيل.

وزير المالية، الذي التقى بالعديد من عائلات الرهائن، يرفض بشدة فكرة أن الضغط العسكري للجيش الإسرائيلي يؤدي إلى نتائج عكسية في إطلاق سراح الأسرى. ويؤكد أن "تدمير حماس وإعادة الرهائن ليسا هدفين متناقضين". ويدعو سموتريتش إلى "اتفاق استسلام تتخلى فيه حماس عن أسلحتها ويتم طردها من غزة، مما يسمح بإعادة تأهيل غزة منزوعة السلاح".

ويذهب سموتريش إلى حد "اقتراح العودة إلى السيطرة الإسرائيلية الكاملة على غزة وإعادة توطين البلدات اليهودية في المنطقة"، وهو الموقف الذي يثير الجدل، خاصة داخل إدارة بايدن. ويعارض سموتريش أي مفاوضات مع حماس، معتبراً أن السبيل الوحيد للتعامل مع الحركة هو الضغط العسكري. ويدعي أنه لو رفضت إسرائيل أي مفاوضات منذ اليوم الأول، لكانت البلاد قد "فازت واستعادت الرهائن". ورغم أن سموتريتش لا يهدد صراحة بالانسحاب من الحكومة، إلا أنه يشير إلى أن "خطوطه الحمراء تمتد إلى ما هو أبعد من قضية ممر فيلادلفيا".