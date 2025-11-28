تقرير: إسرائيل ستعيد السماح لدخول البضائع عبر معبر الكرامة\اللنبي بهذا الموعد

أفادت إذاعة "الجيش الإسرائيلي" أن معبر ألنبي الحدودي\الكرامة بين إسرائيل والأردن سيُعاد فتحه أمام حركة البضائع في الأيام المقبلة، بعد إغلاق دام لشهرين إثر هجوم مسلح استهدف الجنود الإسرائيليين في سبتمبر 2023، وأسفر عن مقتل جنديين من الجيش الإسرائيلي إعادة الفتح ستقتصر على البضائع فقط في المرحلة الأولى، بينما ستظل الحركة الخاصة بالأفراد تحت المراقبة والتقييم الأمني.

تفاصيل الهجوم وإغلاق المعبر:

في أواخر سبتمبر 2023، وقع هجوم مسلح قرب معبر ألنبي، استهدف جنودا إسرائيليين في منطقة المعبر الحدودي ونفذه سائق شاحنة اردني، مما أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين. وهو ما دفع السلطات الإسرائيلية إلى إغلاق المعبر فورًا كإجراء أمني وبعدها سمحت لمرور الركاب لكن دون مرور البضائع. المعبر كان يمثل نقطة حيوية لعبور البضائع والركاب بين الأراضي الفلسطينية والأردن