أردوغان: اعتبارا من عام 2025 سنضمن الأمن خارج حدودنا، وسنقضي على التهديدات القادمة من العراق وسوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية في ولاية باليكسير، اليوم الجمعة، "اعتبارا من مطلع 2025 سنعمل على ضمان الأمن خارج حدودنا الجنوبية، والقضاء على التهديدات القادمة من هناك، وخاصة مسألة الإرهاب". وتابع إن بلاده "نجحت في امتحان الإنسانية بسوريا، عبر تأدية واجب الأخوة تجاه المظلومين".وأضاف: "أدينا واجب الأخوة (تجاه السوريين) على مدى 13 عاما، وساعدنا المظلومين، ونجحنا في امتحان الإنسانية".

وكان الرئيس التركي، قد دعا، الأربعاء المنصرم، المسلحين الأكراد في سوريا إلى "إلقاء أسلحتهم وإلا سيُدفنون معها، وسط أعمال قتالية بين مقاتلين سوريين مدعومين من تركيا ومسلحين أكراد نشبت منذ سقوط بشار الأسد". وتصر أنقرة على ضرورة حل وحدات حماية الشعب، العنصر الرئيسي في قوات سوريا الديمقراطية' عقب سقوط الأسد مشددة على أن الجماعة المسلحة لا مكان لها في مستقبل سوريا.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحافي في بغداد في 22 نيسان/أبريل 2024 © أ ف ب/أرشيف

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان قائلا "إما أن يلقي القتلة الانفصاليون أسلحتهم أو يدفنوا في الأراضي السورية مع أسلحتهم".

وأضاف "سنقضي على المنظمة الإرهابية التي تحاول بناء جدار من الدماء بيننا وبين أشقائنا الأكراد".