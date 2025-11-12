الشرطة الإسرائيلية تعتقل مدير مدرسة في أم الفحم بتهمة دعم منظمات متطرفة

اعتقال تعسفي داخل ممرات مدرسة ابتدائية، وأمام أعين الطلبة، تعرّض له مدير المدرسة من قبل الشرطة الإسرائيلية في مدينة أم الفحم داخل إسرائيل.بعد اقتياد المربي محمود جبارين إلى محطة عيرون في وادي عارة والتحقيق معه لمدة ساعات، يقول جبارين أن الشرطة أجبرته على التوقيع على تعهّدٍ بعدم دعم الإرهاب كما وصفوها.

اعتقال جبارين أشعل موجة غضبٍ كبيرة بين صفوف لجان أمور الطلاب وبلديات عدة، معتبرين ما حصل تعديًا صارخًا على قدسية المؤسسة التربوية وخرقًا لحرمة المدرسة إلى جانب زرع الخوف في قلوب الطلبة التي بالكاد تعدّت أعمارهم العشر سنوات، مطالبين بمحاربة أمور أخرى مثل آفة العنف التي تفتك في المجتمع العربي. التقرير حول قضية جبارين أعده الزميل زميل محاجنة يمكنكم مشاهدته أعلاه.