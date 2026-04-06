أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية اليوم (الإثنين) أن لجنة الوزراء للتجهيز صادقت على خطة وزارة الأمن الإسرائيلي لتسريع إنتاج صواريخ اعتراض "حيتس \سهم" بشكل كبير إضافي وفي نطاق واسع لدى الصناعات الجوية.

وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، والمدير العام لوزارة الدفاع اللواء احتياط أمير برعام، دفعوا قُدُمًا الصفقة التي ستُوقّع قريبًا وستسمح بزيادة كبيرة في وتيرة الإنتاج وكميات الاعتراضات لمنظومة "السهم" المصنعة من قبل الصناعات الجوية، وذلك كجزء من الاستعداد لتطور المعركة. الصناعات الدفاعية تعمل بالفعل على تسريع وتيرة الإنتاج بتوجيه من وزارة الأمن. موافقة لجنة الوزراء ستتيح استمرار توسيع وتسريع الإنتاج.

منظومة السهم، التي يتم تطويرها وتصنيعها بالتعاون مع وكالة الدفاع الصاروخية الأمريكية (MDA)، تعترض التهديدات الباليستية خارج الغلاف الجوي وفي طرف الغلاف الجوي، وتحمي دولة إسرائيل من التهديدات الاستراتيجية بعيدة المدى. وقد أثبتت المنظومة قدراتها في حرب الطموح، حيث اعترضت عدداً كبيراً من الصواريخ الباليستية التي أطلقت من إيران واليمن، وفقاً لما جاء في بيان وزارة الدفاع.

يَدمِج نظام السهم تقنيات رائدة ويُعتبر واحدًا من أنظمة الدفاع الجوي الأكثر تطورًا في العالم.

يقود برنامج التسريع رئيس مديرية "حوما" في إدارة تطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية، موشيه فتال، إلى جانب قسم الميزانيات وأقسام إضافية في وزارة الأمن. الصناعات الجوية هي المطور الرئيسي لمنظومة "حتس"، من خلال مصنع ملَم التابع للشركة وبالتعاون مع شركة ستارك في الولايات المتحدة. فرع إلتا في الصناعات الجوية، ومصنع تَمَم التابع للشركة، وشركة إلبيت سيستمز، وشركة تومر، وشركة رافائيل، يشاركون في إنتاج المنظومة.

"وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية (MDA) هي شريك مركزي لمديرية 'حوما' في مديرية البحث والتطوير بوزارة الأمن الإسرائيلية، لتطوير وإنتاج منظومة الدفاع متعددة الطبقات لدولة إسرائيل، التي تشمل أنظمة 'حيتس'، 'مقلاع داود' و'القبة الحديدية'،" أفاد المكتب. "التعاون الاستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة يساهم في ضمان التفوق التكنولوجي لدولة إسرائيل في مجال الدفاع الجوي."

وزير الأمن، يسرائيل كاتس: "تسريع إنتاج صواريخ الاعتراض من نوع 'حيتس' على نطاق واسع يزيد بالفعل بشكل كبير جدًا من عدد الصواريخ التي يتم إنتاجها كل شهر، ويعزز الطبقة العليا من منظومة الدفاع لدولة إسرائيل أمام التهديدات الباليستية من إيران ووكلائها."

لدى دولة إسرائيل ما يكفي من الصواريخ الاعتراضية لحماية مواطنيها، والخطوة الحالية تهدف إلى ضمان استمرار حرية العمل والقدرة على الصمود اللازمة. يجب على نظام الملالي أن يعلم: دولة إسرائيل قوية وصلبة، مستعدة لمواصلة المعركة مهما طال الأمر، وتستمر في تعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية أثناء القتال.

في الشهر الماضي قال مسؤولون أمريكيون لموقع الأخبار Semafor إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن مخزونها من القاذفات الاعتراضية في مستوى منخفض وخطير.

أفاد تقرير نُشر الشهر الماضي في "وول ستريت جورنال" أن إسرائيل بدأت بتقييد استخدام منظومات "حيتس" الاعتراضية، وذلك للحفاظ على المخزونات من أجل استمرار المواجهة مع إيران. ووفقاً للتقرير، هناك "نجاح كبير" في استخدام منظومة "حيتس"، إلا أن الجيش الإسرائيلي بدأ مؤخراً باستخدام نسخ مطورة من منظومة "مقلاع داود"، التي صُممت لاعتراض الصواريخ والقذائف الباليستية قصيرة المدى، لاعتراض صواريخ أكبر مخصصة لمديات أبعد – وكانت نتائج النجاح مختلطة.