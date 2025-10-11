حدث مأساوي : مقتل 3 من موظفي السفارة القطرية بحادث سير في شرم الشيخ

لقي ثلاثة من موظفي السفارة القطرية في القاهرة مصرعهم، وأُصيب ثلاثة آخرون، في حادث سير وقع مساء السبت قرب مدينة شرم الشيخ، وفق ما أفادت مصادر مصرية لقناة "العربية" وقناة "الغد".

وكشف مصدر أمني بحسب التقارير أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث نجم عن السرعة الزائدة وانفجار أحد إطارات المركبة التي كانت تقلّ الموظفين أثناء توجههم من القاهرة إلى شرم الشيخ.

وأوضح المصدر أن المتوفين الثلاثة ليسوا من الطاقم الدبلوماسي، ولم يشاركوا في مفاوضات شرم الشيخ المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة، بل كانوا ضمن فريق الدعم الفني المكلّف بترتيب مشاركة الوفد القطري في مراسم توقيع اتفاق وقف النار المقرر عقده في المدينة يوم الاثنين المقبل.

وأضاف أن الحادث وقع على طريق النفق بمدينة الطور، على بُعد نحو 50 كيلومتراً من شرم الشيخ، مشيراً إلى أن الطريق يتميز بمواصفات عالمية جيدة.

وذكر المصدر أن الضحايا كانوا يستقلون سيارة من طراز ميني فان تتسع لسبعة ركاب، وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة موظفين آخرين، أحدهم في حالة مستقرة، والثاني يخضع لعملية جراحية، بينما لا يزال الثالث تحت الملاحظة الطبية. ووفقا لتقرير العربية وقع العربية قرب مركز المؤتمرات الدولي بشرم الشيخ، وتم نقل جثامين المتوفين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي.

كما أوضحت مصادر مطلعة أن وزارتي الخارجية المصرية والقطرية تتعاونان لتنسيق نقل الجثامين إلى الدوحة خلال الساعات المقبلة، بعد استكمال الإجراءات الرسمية.وأكدت المصادر أنه تم تشكيل فريق أمني للتحقيق في ملابسات الحادث، وأن وزير الداخلية المصري يتابع التطورات شخصياً.