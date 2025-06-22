وزير الدفاع الأمريكي يستعرض عملية "مطرقة منتصف الليل": دمرنا البرنامج النووي الإيراني

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أعرب وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغست اليوم (الأحد) عن ارتياحه للضربات الأمريكية ضد المنشآت النووية الإيرانية الليلة الماضية، قائلاً: "لقد قمنا بتفكيك البرنامج النووي. كانت العملية نجاحًا هائلاً".

أودّ أن أُشيد بالطيارين والمقاتلين والبحارة على متن المدمرات والغواصات. لقد تميّز كل أمريكي شارك في هذه العملية بسلوك استثنائي. وأُشيد أيضًا بحلفائنا في إسرائيل. كما أكّد الجنرال أن "العملية لا تُركّز على الجيش الإيراني أو الشعب الإيراني".

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كما أشاد برئيس بلاده دونالد ترامب، قائلاً: "عندما يتحدث هذا الرئيس، على العالم أن ينصت. كما اكتشف قاسم سليماني، منح ترامب إيران مهلة 60 يومًا، وكان يعني ذلك. هذه ليست الإدارة السابقة".

وأكد هيغست أن الهدف لم يكن تغيير النظام في إيران. وقال: "أجاز الرئيس ضربة دقيقة لتحييد تهديد لمصلحتنا الوطنية من البرنامج النووي الإيراني، وللأمن الجماعي لجنودنا وحليفتنا إيران".

وفيما يتعلق باحتمالية تسريع القتال، قال هيغست: "كل شيء ممكن، لكن نطاق القتال سيكون محدودًا. لدى إيران خيار، وقد أوضحنا لهم - هذه منشآت نووية، هذه قدرات نووية، هذا هو الخط الذي رسمه الرئيس - والآن هو الوقت المناسب للمضي قدمًا نحو السلام".

قال نائب الرئيس الأمريكي، جيه. دي. فانس، في مقابلة مع شبكة إن بي سي: "لقد أثبت برنامج الصواريخ الإيراني فشله. لم يستخف ترامب بهذا الإجراء، ولكنه يتيح فرصة لإعادة العلاقات والمحادثات مع إيران". وأضاف أن بلاده "دمرت البرنامج النووي الإيراني"، وأن "الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع إيران، بل في حالة حرب مع برنامجها النووي".

تحدث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، دان كين، عن العملية، قائلاً إن بلاده استخدمت "عددًا من أساليب التضليل ضد إيران. في المجمل، نشرت القوات الأمريكية حوالي 75 ذخيرة دقيقة التوجيه خلال هذه العملية. لم تتمكن أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية من رصدنا طوال المهمة. حافظنا على عنصر المفاجأة. تشير التقييمات الأولية إلى أن المواقع النووية الإيرانية الثلاثة تعرضت لأضرار بالغة ودمار. شاركت أكثر من 125 طائرة عسكرية أمريكية في المهمة. تُعدّ هذه أكبر ضربة عملياتية تنفذها طائرة بي-2 في تاريخ الولايات المتحدة".

وقال أيضًا إن "الولايات المتحدة لا تعلم حاليًا بأي نيران أطلقتها إيران على طائرات مقاتلة أمريكية في طريقها إلى المجال الجوي الإيراني"، مضيفًا أن "القوات لا تزال في حالة تأهب قصوى". وفيما يتعلق بالذخيرة المستخدمة، قال كين إنه "في المجمل، أُطلق 14 صاروخًا ضخمًا من طراز بنتاتور على أهداف إيرانية حوالي الساعة 2:10 صباحًا بالتوقيت المحلي في إيران، وكانت صواريخ توماهوك آخر الصواريخ التي أصابت الأهداف". وفيما يتعلق بالرد المحتمل من إيران، أكد الجنرال أن "أي هجوم إيراني سيكون خيارًا سيئًا من جانبهم. لا يمكن لأي جيش آخر في العالم أن يفعل هذا".