عشية الذكرى السنوية الثانية لهجوم 7 أكتوبر، أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس (الإثنين) مقابلة مع البودكاست للكاتب اليهودي-الأمريكي بن شابيرو. حذر نتنياهو من تصاعد قوة إيران وقال: "الأمريكيون يعتقدون أنهم بعيدون عن ذلك – لكنهم ليسوا كذلك. إيران تطور صواريخ باليستية عابرة للقارات بمدى 8,000 كيلومتر. في استهدافاتها النووية توجد نيويورك، وواشنطن، ومار-آ-لاجو (نادي الغولف للرئيس ترامب)".

عن الوضع في غزة قال نتنياهو: "أعتقد أننا قريبون من إنهاء الحرب - لكننا لم نصل إلى هناك بعد. بعد عامين حطمنا المحور الإيراني. لم نقضِ على حماس تمامًا - لكننا سنصل إلى ذلك. ما بدأ في غزة سينتهي في غزة - مع تحرير المختطفين".

تطرق نتنياهو إلى التعاون الأمني بين إسرائيل والولايات المتحدة: "مصطلح 'أمريكا أولاً' لا يعني 'أمريكا وحدها'. القوى العظمى بحاجة إلى حلفاء يساعدونها في المجال التكنولوجي. القبة الحديدية، صواريخ حيتس، أنظمة مضادة للدبابات – كل هذه تم تطويره في إسرائيل وهي حاسمة في ساحة المعركة. المعلومات الهجومية التي نتشاركها مع الولايات المتحدة من بين الأكثر تقدماً في العالم. قال لي جنرال أمريكي إن الاستخبارات التي تقدمها إسرائيل تعادل خمس وكالات الـCIA."

في إشارته إلى الرئيس دونالد ترامب، قال نتنياهو: "نحن شركاء – وإسرائيل هي الشريك الأصغر. استقلال العالم الحر يعتمد على قوة الولايات المتحدة".

نتنياهو شدد على أنه ملتزم بجعل إسرائيل مستقلة من الناحية العسكرية: "الهدف هو أن نجعل إسرائيل مستقلة أمنياً، كما جعلتها مستقلة اقتصادياً في ولايتي الأولى في تسعينيات القرن الماضي".

بالإشارة إلى تصاعد معاداة السامية بعد السابع من أكتوبر، قال نتنياهو: "هذه ظاهرة دورية تتكرر مراراً وتكراراً. والدي، الذي كان مؤرخاً، أخبرني عن ذلك. في صباح السابع من أكتوبر دعم أشخاص في جميع أنحاء العالم حماس، حتى قبل أن تفعل إسرائيل أي شيء للدفاع عن نفسها – هذه كراهية قديمة لليهود".

لليهود في العالم أقول: قفوا بفخر. كونوا فخورين بانتمائكم لهذا الشعب المذهل الذي صمد أمام كل فظاعة ألقتها عليه الإنسانية. دافعوا عن أنفسكم من الإساءات – نحن جزء مركزي من الثقافة الغربية.

عن اتفاقات أبراهام قال: "أنا أؤمن بأنه بإمكاننا توسيع الاتفاقيات ليس فقط في الشرق الأوسط – بل أيضًا إلى دول إسلامية أخرى حول العالم. لكن أولاً علينا إنهاء الحرب في غزة. لا يمكن إنهاءها وترك حماس في الحكم. سنحتاج إلى إخراج المختطفين وإخراج حماس – وبعدها سنتمكن من توسيع دائرة السلام لدينا بشكل كبير."

وأخيرًا، تطرق نتنياهو إلى التظاهرات ضده وإلى الثورة القضائية: "نحن نشهد ظاهرة تحدث في العديد من الدول - مظاهرات ممولة ومنظمة من قبل أقليات، مدعومة من قبل جهات أجنبية وحكومات أجنبية. هذا يحدث في أمريكا، إسرائيل وأوروبا - وعادة ضد حكومات ليست من اليسار".