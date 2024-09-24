من هو القيادي العسكري في حزب الله إبراهيم القبيسي الذي استهدف بغارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية؟

أكد الجيش الإسرائيلي اغتيال إبراهيم قبيسي، قائد المنظومة الصاروخية والقذائف في حزب الله، ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي اغتيل قبيسي عن طريق توجيه استخباراتي دقيق لقسم الاستخبارات، حيث هاجمت مقاتلات حربية المكان الذي تواجد فيه بالضاحية الجنوبية. وأفيد أن قبيسي تواجد خلال الهجوم مع قادة مركزيين آخرين في حزب الله من نظام الصواريخ والقذائف في حزب الله. في حين أعلنت الصحة اللبنانية عن مقتل ستة في الغارة وإصابة 15 آخرين.

ويشار إلى قناة الحدث نقلت عن مصدران أمنيان لبنانيان عن مقتل قائد منظومة الصواريخ في حزب الله إبراهيم قبيسي، ولاحقا نقلت العربية عن مصدر مقرب من حزب لله مقتل عسكري في غارة إسرائيلية، وذكر بيان الجيش الإسرائيلي أن القبيسي كان برفقة من قادة المنظومة الصاروخية، حيث كان القبيسي مسؤول عن وحدات الصواريخ المختلفة، ومن ضمنها وحدات الصواريخ الدقيقة الموجهة.

وأشار البيان إلى إن القبيسي كان على مدار السنوات وخلال الحرب كان مسؤولاً عن عمليات إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل وتمتع بخبرة خاصة ومركزية في مجال الصواريخ وكان مقربًا لكبار قادة القيادة العسكرية في حزب الله.

وانضم القبيسي إلى حزب الله خلال الثمانيات وتولى مهام عسكرية مركزية فيه ومن ضمنها مسؤول منظومة العمليات في جنوب لبنان وقائدًا لوحدة بدر في جبهة الجنوب. كما أشرف على هجمات ضد قوات جيش الجيش الإسرائيلي ومواطني إسرائيل