واشنطن تعلق الموافقات على معظم أنواع التأشيرات لحاملي الجوازات الفلسطينية

قررت إدارة ترامب تعليق الموافقات على معظم أنواع تأشيرات الزيارة لحاملي جوازات السفر الفلسطينية، جاء ذلك وفقًا لمسؤولين أمريكيين تحدثوا الى صحيفة نيويورك تا يمز.

وقال أربعة مسؤولين أمريكيين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم نظرًا لحساسية الأمر، إن الإجراءات الأكثر شمولًا، والمفصلة في برقية بتاريخ 18 أغسطس/آب أُرسلت من مقر وزارة الخارجية إلى جميع السفارات والقنصليات الأمريكية، ستشمل أيضًا منع العديد من الفلسطينيين من الضفة الغربية والشتات الفلسطيني من دخول الولايات المتحدة بأنواع مختلفة من تأشيرات غير الهجرة.

وتؤثر الإجراءات الجديدة، مؤقتًا على الأقل، على تأشيرات الأغراض الطبية والدراسات الجامعية وزيارات الأقارب والأصدقاء وسفر العمل.