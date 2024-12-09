أبرز المحطات في حكم عائلة الأسد في سوريا

بدأت مرحلة حكم عائلة الأسد سوريا بعد تولّي حافظِ الأسدِ رئاسةَ جمهوريةِ سوريا في عامِ ألفٍ وتسعِ مئةٍ وواحدٍ وسبعينَ بعدَ إجراءِ استفتاءٍ شعبيٍ ليكونَ بذلكَ أولَ رئيسٍ علويٍّ في التاريخِ السوريِّ

تاريخٌ منَ التقلباتِ والتحالفاتِ والحروبِ، كانَ أبرزُها ،حربُ أكتوبر عامَ ألفٍ وتسعِ مئةٍ وثلاثةٍ وسبعين، حربٌ شنّتْها كلٌّ مِنْ مِصرَ وسوريا على إسرائيلَ في محاولةٍ لاستعادةِ ما خسرَهُ البلدانِ في حربِ عامِ ألفٍ وتسعِ مئةٍ وسبعةٍ وستينَ منْ أراضٍ.

في عامِ ألفٍ وتسعِ مئةٍ وتسعةٍ وسبعينَ، تدهورَتِ العلاقاتُ بينَ سوريا والعراقِ بعدَ الخلافاتِ الحاصلةِ داخلَ حزبِ البعثِ الحاكمِ في كلٍّ منَ البلديْنِ بعدَ محاولاتِ حافظِ الأسدِ في أنْ يكونَ رئيسا لدولةٍ بعثيةٍ موحدةٍ تجمعُ سوريا والعراقَ إلى أنِ اعتلى صدام حسين سِدّةَ الحكمِ

في عامِ ألفٍ وتسعِ مئةٍ وتسعةٍ وسبعينَ ،تعززَتِ العلاقاتُ الإيرانيةُ السوريةُ بعدَ قيامِ الثورةِ الإيرانيةِ، وانتهى تحالفُ سوريا الإستراتيجيُّ معْ مِصرَ بسببِ معاهدةِ الأخيرةِ معْ إسرائيلَ.

في عامِ ألفٍ وتسعِ مئةٍ وستةٍ وسبعينَ بدأَ التدخلُ السوريُّ في لُبنانَ بعدَ اندلاعِ الحربِ فيها حيثُ قامَ الجيشُ السوريُّ بدعمِ جماعاتٍ مارونيةٍ مسيحيةٍ في لبنانَ ضدَّ منظمةِ التحريرِ الفِلَسطينيةِ ومجموعاتٍ يساريةٍ

وبسطَتْ سوريا سلطتَها على كلِّ لبنانَ حتى عامِ ألفٍ وتسعِ مئةٍ وسبعةٍ وسبعينَ إلى أنْ انتفضَتْ عليها القواتُ المارونيةُ.

في عامِ ألفٍ وتسعِ مئةٍ واثنينِ وثمانينَ، حصلَ ما يُعرفُ بمجزرةِ حماة، حينَ طوّقَتِ القواتُ السوريةُ مدينةَ حماة لصدِّ انتفاضةِ الإخوانِ المسلمينَ ضدَّ الحكومةِ السوريةِ ما أدّى إلى دمارٍ هائلٍ في المدينةِ ومقتلِ أربعينَ ألفَ شخصٍ بحسْبِ التقديراتِ.

في عامِ ألفٍ وتسعِ مئةٍ وثلاثةٍ وثمانينَ كانتْ محاولةُ انقلابٍ فاشلةٌ على حافظِ الأسدِ مِنْ قِبَلِ أخيهِ رفعتِ الأسد.

فرضَتْ سوريا على لُبنانَ سنةَ ألفٍ وتسعِ مئةٍ وواحدٍ وتسعينَ معاهدةَ الأخوةِ والتعاونِ والتنسيقِ لتُضفِيَ شرعيةً على وجودِها العسكريِّ في لُبنان.

توفِّيَ حافظُ الأسدِ عامَ ألفينِ وتولّى ابنُهُ بشارُ السلطةَ

استمرَّ التواجدُ السوريُّ في لبنانَ حتى اغتيالِ رئيسِ الوزراءِ اللبنانيِّ رفيقِ الحريري في بيروتَ عامَ ألفينِ وخمسةٍ واتهامِ المعارضةِ اللبنانيةِ لسوريا عن الاغتيالِ، وتحتَ ضغطٍ منْ تظاهراتٍ حاشدةٍ في بيروتَ والمجتمعِ الدَّوليِّ خرجَتْ جميعُ القواتِ السوريةِ بعدَ تواجدِها

عامَ ألفينِ وسبعةٍ تمّتِ الموافقةُ على ولايةِ بشارِ الأسدِ لمدةِ سبعِ سنواتٍ أخرى في استفتاءٍ على رئاستِهِ، حيثُ أيّدَ أكثرُ مِنْ سبعةٍ وتسعينَ في المئةِ مِنَ الأصواتِ استمرارَ قيادتِهِ

بينَ الأعوامِ ألفينِ وأحدَ عشرَ حتّى ألفينِ وخمسةَ عشرَ، خرجتْ مظاهراتٌ مطالِبَةٌ بإصلاحاتٍ سياسيةٍ واستعادةِ الحقوقِ المدنيةِ حتى اندلعتِ المواجهاتُ والمعاركُ التي شمَلَتْ عدةَ فصائلَ مسلحةٍ ضدَّ النظامِ، ناهيكَ عنْ تنظيمِ الدولةِ ما أدى إلى إضعافِ قواتِ الأسدِ حتى التدخلِ والدعمِ الروسيِّ عامَ ألفينِ وخمسةَ عشرَ الذي ساهمَ في مساعدةِ حكمِ الأسدِ بالاستمرارِ.

نوفمبر عامَ ألفينِ وأربعةٍ وعشرينَ، أعلنتِ الحركةُ المسلحةُ المعارِضةُ عنْ معركةِ ردعِ العدوانِ، واستمرّتْ قواتُ المعارَضَةِ في التقدمِ منْ شَماليِّ سوريا حتى وصولِ العاصمةِ دمشقَ وانسحابِ قواتِ الأسدِ منْ مراكزِها ما أدى لسقوطِ الحكمِ الحاليِّ دونَ التأكيدِ عنْ مصيرِ الأسدِ الذي غادرَ البلادَ.