ترمب للناخبين: "أي يهودي يصوت لصالح المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس لا بد من فحص رأسه"

في تصعيد مفاجئ للتوترات السياسية، رد البيت الأبيض بشكل حاد على تصريحات المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترمب المثيرة للجدل بشأن الناخبين اليهود الأمريكيين. أحدثت هذه التعليقات، التي اعتبرت تحريضية، موجات من الصدمة في المشهد السياسي المتوتر بالفعل في الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد قال مرتين إن "اليهود الأمريكيين سيكونون سببا رئيسيا لهزيمته الانتخابية إذا لم يصوت المزيد منهم له في نوفمبر". أثار هذا التصريح غضب إدارة بايدن. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس "إنه لأمر حقير الترويج لصور نمطية خطيرة أو الانخراط في اتخاذ كبش فداء في أي وقت - بل وأكثر من ذلك الآن، في حين أن جميع القادة ملزمون بمكافحة الصعود المأساوي لمعاداة السامية في جميع أنحاء العالم العالم."واضاف "إن تمزيق البلاد وتحريض المجتمعات ضد بعضها البعض - بدافع التفاهة والخوف والأنانية - هو عكس ما يستحقه الشعب الأمريكي".

ولم يقتصر رد البيت الأبيض على الانتقادات. أراد بيتس التأكيد من جديد على التزام إدارة بايدن بمكافحة معاداة السامية: "الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس والإدارة بأكملها يجتمعون معًا لضمان ألا يكون للكراهية ملجأ، وينفذون الإستراتيجية الوطنية الأولى لمكافحة معاداة السامية". -السامية." وتأتي هذه المواجهة في سياق من التوترات المتزايدة في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم، حيث تشهد معاداة السامية عودة مثيرة للقلق.

وقال دونالد ترمب إن "أي يهودي يصوت لصالح المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس لا بد من فحص رأسه (للتأكد من سلامة عقله)"، واشار إلى أنه إذا خسر الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاتني الوشيك، "سيكون الشعب اليهودي مسؤولاً إلى حد كبير"، وحذر من أن "إسرائيل ستُمحى من الوجود خلال عامين عندئذ".

وقال ترمب: "قبل 15 عاماً، كانت إسرائيل تمتلك أقوى لوبي في الولايات المتحدة ولم يكن أحد يستطيع أن يقول شيئاً عنها، أما اليوم، علينا جميعاً أن نقاتل من أجل إسرائيل.. أنا متفاجئ جداً برؤية ذلك، لكننا سننتصر في هذه المعركة".

وأضاف: "وعدي للأميركيين اليهود هو هذا: بأصواتكم، سأكون المدافع عنكم، حاميكم، وسأكون أفضل صديق عرفه الأميركيون اليهود في البيت الأبيض".

وأشار الرئيس الأميركي السابق إلى أن لديه ابنة يهودية وصهراً يهودياً وأحفاداً يهود في مسعى لجذب الأصوات اليهودية، وأضاف: "رغم كل ما فعلته، حصلت فقط على 29% من أصوات اليهود في الانتخابات الأخيرة. تُظهر الاستطلاعات أنني الآن وصلت إلى 40%. وهذا يعني أن 60% سيصوتون لشخص يكره إسرائيل. هذا فقط بسبب تأثير أو لعنة الديمقراطيين عليكم. هذا غير مقبول"، في إشارة إلى حصول هاريس على دعم 65٪ من الناخبين اليهود في استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث في الفترة من 26 أغسطس/آب المنصرم إلى 2 سبتمبر/ايلول الجاري.