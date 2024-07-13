نتنياهو: "لدينا الحق في الاستمرار بالحرب حتى تحقيق جميع أهدافنا، ولن نقبل باستمرار الوضع في الشمال"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، إنه "لا يوجد تأكيد تام على قتل قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف" في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مخيما بمواصي خان يونس بقطاع غزة. وتابع "مهما حدث سنصل إلى كل قيادي في حماس"

واشار نتنياهو إلى أنه "لم نبلغ أميركا بالمعلومات عن الضيف ونائبه خشية من تسريبها"ـ وتابع"لدينا الحق في الاستمرار بالحرب حتى تحقيق جميع أهدافنا"وأردف"نقترب من الانتصار على حماس"

وعن صفقة الرهائن قال نتنياهو"حماس طلبت 29 تغييرا ولم أوافق على أي منها،ولم يكن هناك تقدم في المفاوضات منذ أشهر لأن الضغط العسكري لم يكن قويا بما يكفي"، وتابع"يجب ضمان ألا تشكل غزة أي تهديد لإسرائيل" واضاف"الحرب في غزة ستنتهي عند تحقيق أهدافها" وأكد على أن"رئيس الشاباك عرض أمس تفاصيل العملية، وتأكدنا من عدم وجود مختطفين في المنطقة"

ووفي حديثه عن التظاهرات التي تجري في مختلف أنحاء البلاد والتي تطالب بعودة الرهائن وإسقاط الحكومة"على وسائل الإعلام الإسرائيلية التحدث عن الوحدة وعدم الدعوة للتظاهرات"

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن ارتفاع عدد القتلى القصف الإسرائيلي لغرب خان يونس في جنوب القطاع إلى 90". وأضافت "القصف الذي تزعم إسرائيل أنه استهدف قائد كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، قد أسفر عن إصابة أكثر من 300 شخص، بينهم إصابات حرجة وخطيرة". وتنفي الحركة الفلسطينية أن يكون أي من قادتها اُستهدف في الهجوم على مواصي خان يونس.