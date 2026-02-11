ألقى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هذا الصباح (الأربعاء) كلمة في مؤتمر نشطاء، وتحدث عن لحظات الدراما في ليلة الهجوم على إيران خلال "حرب الأيام الـ12"، وقال: "كانت الخطة أن تصيب صواريخنا في الساعة الثانية ليلاً، وبعد ساعتين سيرد الإيرانيون. الطائرات في الجو، وفي الساعة الحادية عشرة والنصف ليلاً نتلقى معلومات استخبارية بأن حزب الله رأى الطائرات وأبلغ إيران".

وأضاف قائلا : "نحن نرى المسؤولين الإيرانيين يدخلون إلى مقر لم نكن نعرفه، وعندما تكون الطائرات في الجو نقوم بتغيير خطة الهجوم، هذا يؤخر العملية بساعة لكننا ننجح في أخذهم أيضاً مع العلماء. بالمناسبة، قبل خمس دقائق من ذلك تتلقى زوجتي مكالمة: لديك ربع ساعة لجمع الأطفال وأنتم تغادرون المنزل، بعد نصف عام من التحضير ولا أستطيع أن أخبرها بأي شيء".

وفي هذا السياق، أجرى رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب مقابلة صباح اليوم مع شبكة "فوكس نيوز" قبيل لقائه مع نتنياهو في البيت الأبيض. وتطرق إلى المحادثات مع إيران وهدد، من بين أمور أخرى، قائلاً: "هناك أسطول بحري كبير في طريقه إلى إيران، سنرى ما سيحدث. إنهم يريدون صفقة، وسيكون من الغباء من جانبهم ألا يبرموا صفقة". كما أشار إلى الهجوم الأمريكي على إيران خلال عملية "مع كلبي": "سلبناهم قدراتهم النووية – وسنسلبهم أكثر هذه المرة".