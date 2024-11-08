محمود عباس لدونالد ترامب: "مستعدون لتحقيق السلام العادل"، والأخير"سيعمل من أجل وقف الحرب في غزة"

أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، استعداده لتحقيق السلام العادل القائم على أساس الشرعية الدولية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)،وأضافت أن "ترمب أكد للرئيس الفلسطيني أنه سيعمل من أجل وقف الحرب في غزة، واستعداده للعمل مع محمود عباس، والأطراف المعنية في المنطقة والعالم من أجل صنع السلام في المنطقة"

وكان ترامب، قد تعهد قبل يوم الانتخابات، بإعادة السلام والاستقرار إلى الشرق الأوسط «قريباً جداً»، إذا انتُخب رئيساً للولايات المتحدة في الانتخابات التي أُجريت في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وتابع"أريد أن يعود الشرق الأوسط إلى السلام الحقيقي والدائم، وسوف نفعل ذلك بشكل صحيح" وأضاف: "سأصلح المشاكل التي تسببت بها كامالا هاريس وجو بايدن وسأضع حداً للمعاناة والدمار في لبنان"