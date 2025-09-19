نقاش حاد وصراخ بين هنغبي وبن غفير في الكابينيت حول زيارات الصليب الأحمر

قد يعجبك أيضًا -

حُذف اقتراح مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بالسماح لموظفي الصليب الأحمر بزيارة السجناء الأمنيين الفلسطينيين من جدول أعمال الكابينيت اليوم (الجمعة) بعد تقييمٍ بأنه لن يحظى بأغلبيةٍ بين الوزراء. وقد رُفع الاقتراح بعد نقاشٍ حادٍّ في الكابينيت أمس، شهد خلافاتٍ حادةً بين مختلف الأطراف، لا سيما الصراخ والمشادات الحادة بين رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. غادر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الجلسة مُبكرًا، قائلاً: "سنناقش هذا الأمر في جلسة أخرى".

يشار إلى أن مجلس الأمن القومي خطط لطرح تصويت في جلسة الكابينت هذا الأسبوع على قرار يسمح بهذه الزيارات للسجناء الأمنيين في السجون، وذلك على خلفية التماس قُدم إلى المحكمة العليا من قبل جمعية حقوق المواطن. وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ومصلحة السجون عارضوا هذا الاقتراح. مصادر مطلعة على التفاصيل تقدر أن الحديث يدور عن "الكابينت الإنساني" الذي يضم نتنياهو، سموتريتش، درمر ودرعي، وهو ينعقد من حين لآخر لمناقشة موضوع المساعدات الإنسانية المنقولة إلى غزة.

المحادثة التي تخللت صراخ:

الساعة تقترب من منتصف الليل، معظم الوزراء قد غادروا بالفعل، بما في ذلك نتنياهو، وبقي حوالي خمسة وزراء في الغرفة. من يدير الجلسة بدل رئيس الحكومة الإسرائيلية هو رئيس مجلس الأمن القومي، هنغبي. فجأة الوزير بن غفير يعود إلى الغرفة وطلب تسجيل اسمه لحق الكلام. هنغبي قال: "القائمة أُغلِقَت وستروك هي آخر المتحدثين". فرد بن غفير بغضب: "اهدأ، هذا ليس دورك. أنت مجرد مستشار! ليس لديك صلاحية للموافقة على زيارات الصليب الأحمر للسجون دون قرار من الكابينت. لن تقوم بخطف القرار ولن تسمح بدخول الصليب الأحمر للإرهابيين". بعد أن قال الوزراء المتبقين القلائل في الغرفة لبن غفير: "كن لطيفاً معه، أنت لا تتحدث إليه بشكل جيد"، ابتسم هنغبي، احتجاجاً على تقليله من شأنه، وقال: "لا تقلقوا، أكلتُ مئتين مثله".

بن غفير لم يبقَ مدينًا ورد قائلًا: "نعم نعم، رأيت ما فعلت عندما كنتَ وزير الشرطة. أنصحك أن تتصرف كمستشار – ولا تتدخل في مصلحة السجون. في الحقيقة، فعلت ما لم تفعله ولن تفعله خلال ثلاثين سنة. غيّرت كليًا موضوع المخيمات الصيفية في مصلحة السجون، وأنت لن تعيدنا إلى الوراء". وردًا على ذلك، هنغبي ساخرًا: "واضح، لأنك الوزير الأفضل، المتفوق في المنصب"، ثم أنهى الجلسة وأعلن أن "الجلسة أُغلقت".