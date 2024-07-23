نشر أول: إرسال رسائل غامضة في الأيام الأخيرة إلى كبار ضباط الشرطة الإسرائيلية

أرسلت مظاريف غامضة إلى كبار ضباط الشرطة الإسرائيلية في الأيام الأخيرة، فيما لا تزال هوية المرسلين غير واضحة – هذا ما علمته نظام i24NEWS مساء اليوم (الثلاثاء). وتثير المظاريف ضجة في المنظمة الأمنية، إذ تتضمن دعوة وهمية إلى "معرض فريد"، تتضمن افتراء عن روعي فولك، قائد محطة الخضيرة – والذي من ضمن مسؤوليته توجد ضباط الشرطة المسؤولون عن التعامل مع المظاهرات أمام منزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في قيسارية.

تم التوقيع على الدعوة للمعرض الوهمي على ما يبدو، والتي تهدف إلى تشويه سمعة الضابط، من قبل قائد المنطقة نيتسان داني ليفي، ووفقا للمكتوب، من المتوقع أن يكون أحد الحاضرين في الحدث وزير الأمن القومي – إيتمار بن غفير. بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن المعرض يجمع بين منصبه وعلاقته مع ضابطات وشرطيات.

إن التاريخ الذي يظهر في الدعوة، 11 يوليو/تموز، ليس من قبيل الصدفة - حيث كان هناك يوم فوضوي مثير للغاية في العام الماضي، اعتقل خلاله 80 شخصا. تحدث قائد المنطقة مع قائد المحطة معربا عن دعمه. سيتم إرسال المظاريف إلى إدارة التحقيقات وتحديد الهوية الجنائية حتى يتمكنوا من تحديد هوية المرسل.