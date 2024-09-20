تفاصيل جديدة من عملية اغتيال إبراهيم عقيل: أربعة مقاتلات إسرائيلية نفذت العملية ومقتل قادة بارزين في قوة الرضوان

قتل الجيش الإسرائيلي اليوم (الجمعة) في عملية مستهدفة في بيروت قائد جناح العمليات في حزب الله إبراهيم عقيل. ونشر المراسل العسكري لقناة i24NEWS، في العبرية يانون شالوم يتاح، أن العملية نفذتها عمليا إربعة طائرات حربية مقاتلة دخلت أجواء بيروت حوالي الساعة الرابعة عصرا. بعد ذلك تم تنفيذ عملية اطلاق القذائف نحو مكان وجود عقيل قتل معه 10 آخرين من قادة قوة الرضوان.

وعمليا، فإن عقيل والقادة الذين اغتيلوا معه من مخططي "خطة احتلال الجليل، خطط حزب الله في إطارها بيوم صدور الأمر باقتحام أراضي دولة إسرائيل، واحتلال بلدات الجليل" وذكر مراسل القناة العبرية العسكرية إن هذا الهجوم يشبه نفس الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة تتهم عقيل بتورطة بالهجوم ضد سفارتها في بيروت في نيسان/ابريل 1983، حيث كان عضوا بارزا في حزب الله ومنظمة الجهاد الإسلامي التي تبنت تفجير السفارة، حيث قتل في ذلك الوقت 63 شخصا في الهجوم، وقاعدة المظليين الأمريكية في أكتوبر/تشرين أول 1983، والتي قتل فيها 241 جندي أمريكي, كما تمكن عقيل في سنوات الثمانين من أخذ رهائن أمريكيين وألمان في لبنان واحتجزهم هناك.